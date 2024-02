„Do it fast“: Starker Auftritt der Iserlohner LAZ-Starter

Iserlohn Für sechs Athleten des LAZ Iserlohn war der Auftritt bei der Winterauflage von „Do it fast“ der Auftakt in die neue Freiluftsaison.

Für sechs Athletinnen und Athleten des LAZ Iserlohn war die Winterauflage des „Do it fast“ in Dortmund der Auftakt in die Freiluftsaison. Bei ungemütlichem Regenwetter und stürmischen Böen startete um 11 Uhr der 5-km-Lauf. Die Rundstrecke auf dem alten Phoenix-West-Gelände musste zweimal absolviert werden. Am schnellsten gelang dies Stefan Stolle, der sein selbst gestecktes Ziel, wieder die 20 Minuten zu unterbieten, knapp verfehlte. In sehr guten 20:12 Min. belegte er einen starken 5. Platz in der Altersklasse M40 und Platz 43. im Feld der männlichen Starter. In 20:58 Min. blieb David Leininger knapp unter der 21 Minutengrenze, in seiner Altersklasse M30 holte er den 4. Platz, insgesamt landete er auf Platz 52 bei den männlichen Startern.

Große Freude bei Khadija Raoudi über neue persönliche Bestzeit

Bei Ingo Hampel und Khadija Raoudi passte es von der Geschwindigkeit perfekt zusammen. Raouidi lief in Ingo Hampels Windschatten mit 21:42 Min. eine persönliche Bestzeit. In der AK W50 bedeutete dies für die Iserlohnerin einen sehr guten 2. Platz, in der weiblichen Gesamtwertung insgesamt Platz 18. Ingo Hampel als „Pacemaker“ war fünf Sekunden schneller, er unterbot mit 21:37 Min. seine Zeit aus dem Vorjahr, Platz 5 in einer gut besetzten Altersklasse M50, Gesamtrang 59 bei den männlichen Teilnehmern.

Jörg Schürmann konnte die Geschwindigkeit der Beiden an diesem Tag nicht mitgehen und blieb mit 22:12 Min. unter seinen Möglichkeiten. Entschädigt wurde er mit Platz 2. in der AK M55 und Gesamtrang 69 bei den Männern. Inga Leininger hatte sich vorgenommen, unter 23 Minuten das Ziel zu erreichen, mit einer Zeit von 22:45 Min. gelang ihr dies sehr deutlich. Auch hier stand ein guter 5. Platz in der AK W30 zu Buche und Platz 24 im Gesamtklassement des weiblichen Läuferfelds. Im gesamten Starterfeld von 316 Läuferinnen und Läufern konnten sich damit alle aus dem LAZ-Team im ersten Drittel platzieren.

