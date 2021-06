Discgolf bringt Spielfreude nach Iserlohn

Neuland im Brachland Lichte Kammer: Der Kreissportbund um Referentin Monika Hermanns unterstützt die Trendsportart Discgolf, die Peter Hennecke und Marcel Tetzlaff in Iserlohn etablieren wollen. Ex-Eishockeycrack Andreas Pokorny (links) und seine Söhne Luca und Leon hatten Freude am Spiel.

Iserlohn. Kreissportbund fördert die Trendsportart und bietet Training mit dem früheren Deutschen Meister Peter Hennecke an.

Das Zielobjekt der Sportlerinnen und Sportler sieht aus wie ein Telegebäckständer in Übergröße und liegt in Ketten. In diesem etwa 160 Zentimeter hohen Gestänge mit einem Ketten umhangenen Korb müssen die Discgolfer ihre Wurfscheiben platzieren. Ähnlich wie beim herkömmlichen Golf gilt es, das Ziel mit möglichst wenigen Versuchen zu erreichen. Am Mittwochabend stellte der Deutsche Meister von 2015, Peter Hennecke, in Kooperation mit dem Kreissportbund um Referentin Monika Hermanns die Trendsportart auf dem Sportplatz Lichte Kammer in der Iserlohner Heide vor.

„Es ist eine Sportart, die Jung und Alt gleichermaßen betreiben können“, beschreibt Hennecke, der in seiner Altersklasse zu den besten deutschen Discgolfern gehört. Recht schnell lassen sich bei den Würfen Fortschritte erzielen. Dies ist bei Andreas Pokorny und seinen Söhnen Leon und Luca, die sonst eher die Hartgummischeibe auf dem Eis bevorzugen, nach wenigen Minuten aber auch schon erfolgreich die Frisbeescheibe im Korb platzieren, bestens erkennbar. „Das Spiel macht richtig Spaß und ist eine gute Abwechslung“, sind sich die drei Pokornys einig. Schnelle Erfolgserlebnisse stellen sich beim Discgolf also ein, insbesondere dann, wenn die Tipps des Experten befolgt werden: Hennecke zeigt, wie die Scheibe richtig gehalten werden muss und erklärt auch die geeigneten Wurfwinkel. „Das ist schon hochinteressant, wie kleine Veränderungen zu schnellen Verbesserungen führen“, sagt Marcel Tetzlaff, der seit einem halben Jahr Discgolf spielt und die Sportart in Iserlohn voranbringen will.

Das Reizvolle ist die Einfachheit und Komplexität zugleich: Ein schneller Einstieg ist möglich, aber auch die Umfeld-Bedingungen sind zu beachten. „Bei Wind ist die Flugkurve natürlich eine andere“, erläutert Hennecke. Insofern spielt die Berechnung vor dem Wurf eine große Rolle. Ähnlich wie beim Golf, bei dem es verschiedene Schläger für unterschiedliche Distanzen gibt, kann auch der Discgolfer aus verschiedenen Scheiben wählen, dabei variiert die Dicke des Kunststoffs. Beispielsweise gibt es für den Nahbereich eine Putter-Scheibe.

„Das Spiel ist einfach und integrativ: Alle sind willkommen und können mitmachen“, verdeutlicht Hennecke, dass es überhaupt keine Hürden beim Einstieg gibt. Wer Interesse hat, schaut mal vorbei, die Teilnahme ist kostenlos und macht Freude.

Nächstes Training: Mittwoch, 23. Juni, 18 Uhr, Lichte Kammer.

