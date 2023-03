Dieses innovative Event planen die Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Mit der Premiere einer Basketball-Grundschul-Weltmeisterschaft wollen die Iserlohn Kangaroos Kreativität, Wissen und Sport fördern.

Die Kangaroos nehmen die diesjährige Basketball-Weltmeisterschaft zum Anlass, auch den Kleinsten ein vergleichbar spannendes Sportangebot zu bieten. Analog zur echten WM treten dabei heimische Grundschulen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.

Die bereits länger bestehende Kooperation der Kangaroos mit dem Iserlohner Unternehmen Medice wird um ein Veranstaltungsformat erweitert. Aus dem bereits etablierten Medice-Cup als sportliches Wettkampfformat für Grundschulen wird in diesem Jahr erstmals die „Medice-Basketball-Grundschul-Weltmeisterschaft“.

Kinder sollen persönliche Stärken in den Wettbewerb einbringen

Dabei treten in diesem Sommer knapp 150 Schülerinnen und Schüler in einem multidisziplinären Wettstreit gegeneinander an. Damit jedes Kind seine persönlichen Stärken in den Wettbewerb einbringen und weiterentwickeln kann, basiert dieser auf einem ganzheitlichen Konzept: Wissensvermittlung, Kreativität und Sport durch ein abschließendes Basketballturnier stehen gleichrangig nebeneinander. Der Wettstreit findet daher nicht nur auf dem Sportfeld statt, sondern auch im Sach- und Kunstunterricht der Grundschulen.

+++ Mehr aus dem Iserlohner Sport: „Iserlohner Roosters-Fans in der Schweiz bedroht“ +++

Während im Sachunterricht umfassende Inhalte zum Teilnahmeland erlernt werden, basteln die Schüler im Kunstunterricht ihre eigenen, länderspezifischen Trikots für den sportlichen Teil des Wettkampfs. Der Gewinner der Weltmeisterschaft wird anschließend auf Basis einer Gesamtwertung aus den drei Leistungsbereichen ermittelt.

Förderung von Sport-Events für Kinder ein Pütter-Anliegen

Über die bereits bestehende, langjährige Kooperation hinaus ist beiden Partnern die Förderung von Sportveranstaltungen für die Jüngsten ein besonderes Anliegen. „Wir sind überzeugt, dass wir auf diese Weise die Kinder in unserer Region inspirieren, über Grenzen hinweg zu denken, sich für andere Länder in der Welt zu interessieren und sich im Team für ein gemeinsames Ziel einzusetzen. Möglicherweise können wir so auch noch mehr Kinder zum Basketball bringen und den einen oder anderen Star von morgen entdecken“, erklärt Bärbel Pütter, Ehefrau des verstorbenen Medice-Geschäftsführers Dr. Sigurd Pütter. „Schnelles Handeln, Kreativität, Teamgeist und die Wertschätzung von Bewegung und Gesundheit – das alles verbindet sich für uns mit Basketball, und das alles sind Eigenschaften,die das neue Format vorbildlich und ganzheitlich fördert.“

Grundschul-Weltmeisterschaft soll Anfang Juni stattfinden

Auch der Jugendkoordinator der Iserlohn Kangaroos, Jan-Eric Keysers, ist überzeugt vom einzigartigen Konzept der Grundschul-Weltmeisterschaft: „Es ist eine tolle Möglichkeit, Lernen, Kreativität und Sport miteinander zu verbinden. Der Tag soll ein großes, sportliches Event für alle Beteiligten werden”, erklärt Keysers. So werden unter anderem auch die ProB-Profis der Iserlohn Kangaroos vor Ort sein, ebenso Jumpy, das Maskottchen des Zweitligisten.

Der genaue Termin für die Premiere der Grundschul-WM steht noch nicht fest. „Da sind wir noch in der Abstimmung mit der Stadt Iserlohn. Das Abschluss-Turnier wird aber auf alle Fälle in der ersten oder zweiten Juni-Woche stattfinden“, sagt Jan-Eric Keyers.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe