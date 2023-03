Diese Tatsachen bereiten dem LAZ Iserlohn Sorgen

Iserlohn. Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des LAZ Iserlohn, auf der es Veränderungen im Vorstand sowie Diskussionen zu wichtigen Themen gab.

Zur Jahreshauptversammlung hatte der Vorstand des Leichtathletik-Zentrums (LAZ) Iserlohn in den Medienraum der Matthias-Grothe-Halle eingeladen. Erfreulicherweise erschienen nach drei Coronajahren so viele Vereinsmitglieder wie lange nicht mehr.

Dass der Verein finanziell solide aufgestellt ist, konnte der Ressortleiter Finanzen, Martin Post, berichten. Die Mitgliederentwicklung war dagegen rückläufig, so dass das LAZ aktuell 160 Vereinszugehörige aufweist. Ob diese Anzahl gesteigert werden kann, wird maßgeblich davon abhängen, alle Trainerposten besetzen zu können.

Angespannte Trainersituation

Das Ausscheiden von Ernst Roll, dem in Abwesenheit ausdrücklich für sein Engagement gedankt wurde, trägt zu der angespannten Trainersituation bei, der durch Kooperationen und interne Lösungen entgegengewirkt werden soll. „Denn nur durch Trainingsfleiß und richtige Anleitung sind Leistungen wie die 100 m-Bestzeit von 12,08 Sek. und der Westfalenmeistertitel durch Thomas Erdmann in der M14 möglich“, hob Sportwart René Brune bei seinem Bericht zu zahlreichen guten Platzierungen der LAZler in 2022 hervor.

Teilsanierung des Hemberg-Stadions als erfreuliche Nachricht

Eine weitere positive Nachricht des vergangenen Jahres war die Teilsanierung des Hemberg-Stadions durch die Stadt Iserlohn, die noch rechtzeitig vor den erfolgreich durchgeführten FLVW-Mannschaftsendkämfen am 24. und 25. September gelungen war. Von der instandgesetzten Laufbahn profitieren die Sportlerinnen und Sportler des LAZ jetzt beim Training im Stadion.

Mit Ausblick auf die Saison 2023 konnte der Vorstand vermelden, dass das LAZ für die Austragung von zwei Veranstaltungen verantwortlich sein wird: In der ersten Jahreshälfte am 8. Juni steht das Sauerländer Nachwuchsmeeting der Kinder und Jugendlichen bis U16 mit Kreismeisterschaften an, das erfreulicherweise zum zehnten Mal stattfindet. In der zweiten Jahreshälfte am 1. September können beim Läuferabend Distanzen von den Sprintstrecken bis zu den 3.000 m angegangen werden. Beide Veranstaltungen werden im Hemberg-Stadion ausgetragen.

Veränderungen im Vorstand

Bei den Wahlen zum Vorstand gab es mehrere Neubesetzungen: Der Ehrenvorsitzende Klaus Fingerhut stellte sich ebenso wie Geschäftsführer Ralph Hoffmann sowie Roya und Steffen Müller nicht zur Wiederwahl. Gabriele Haschke dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern im Namen des Vorstands für ihre langjährige Arbeit, was heutzutage alles andere als selbstverständlich sei.

Der Vorstand des LAZ setzt sich damit zukünftig aus sieben Personen zusammen: Aus dem geschäftsführenden Vorstand, bestehend aus Ansgar Bochynek (Vorsitzender), Martin Post (Finanzen) und der wiedergewählten Gabriele Haschke (Breitensport/Veranstaltungen), sowie René Brune (Sportwart), dem wiedergewählten Thomas Eller (Beisitzer) und den erstmals gewählten neuen Mitgliedern Kirsten Hampel (Beisitzerin) und Jörg Schürmann (Pressewart).

Ehrungen für treue Mitglieder

Für ihre 15-jährige Vereinszugehörigkeit wurden schließlich Roya, Steffen, Christine, Franziska und Benedikt Müller, sowie Karsten Heucks, außerdem Gisela Schneider-Endrowait, Lydia und Dieter Knoblich sowie Michael Jonas (alle 10 Jahre) im Rahmen der Jahreshauptversammlung geehrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe