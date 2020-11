Iserlohn. Sportarzt Dr. Thomas Keienburg zweifelt am Sinn eines Lockdowns für den Trainingsbetrieb. Vereine haben gute Konzepte.

Lockdown im Sport, vier Wochen ohne Trainingsmöglichkeit: So stellt sich aktuell die Situation für heimische Leistungssportler dar, sofern sie keine Profis sind. Diesen Status haben im hiesigen Raum nur die Akteure vom DEL-Klub Iserlohn Roosters sowie die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos und einige Einzelsportler. Für alle anderen heißt es derzeit, aus vollem Training mehr oder weniger auf Null herunterzufahren.

Dieses Vorgehen betrachten Sportmediziner mit Sorge. Dr. Thomas Keienburg, niedergelassener Arzt und zum medizinischen Stab der Iserlohner Basketballer gehörend, sagt: „Jeglicher Fitnessstand geht flöten. Für einen Athleten, gerade wenn er Mannschaftssport betreibt, ist das eine Katastrophe, auch in sozialer Hinsicht.“

Vier Wochen Pause seien ein Zeitraum, den man in der Regel zwischen zwei Spielzeiten längstens als Pause einlege, keinesfalls jedoch mitten in einer Saison. „Natürlich kann man sich draußen mit Fitnesstraining individuell fit halten. Gerade ein mannschaftssportlicher Trainingseffekt kann sich so aber nicht einstellen“, macht Thomas Keienburg deutlich.

„Aus meiner Sicht ist das nicht dienlich. Und ich frage mich auch, was das bringen soll. Kaum einer macht sich Gedanken darüber, woher das Infektionsgeschehen kommt. Sicher ist aber, dass in den vergangenen Wochen aus den Schulen und Vereinen keine Infektionsketten, allenfalls vereinzelte Erkrankungen gemeldet wurden“, sagt der Mediziner. Er verweist auf gute Konzepte, die mit viel Aufwand in den Vereinen ausgearbeitet und mit viel Geld umgesetzt worden seien. „Aber es fehlt darüber hinaus ein echtes Konzept. Nach meiner Meinung ist deutlich zu erkennen, dass im Kabinett kein Sportler sitzt“, so Keienburg.

Für den Zeitpunkt nach Ablauf des Lockdowns mahnt Dr. Thomas Keienburg zur Vorsicht. „Die Verletzungsanfälligkeit wird ungleich höher sein. Auf keinen Fall kann es sofort wieder in den Wettkampfmodus gehen. Da wird eine weitere ausgedehnte Saisonvorbereitung erforderlich sein. Und wenn die gerade so richtig in Schwung gekommen ist, haben wir Weihnachten“, macht der Arzt deutlich.