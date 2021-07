Die unbekannten Bessermacher der Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Jens Rowedder und Dennis Konrad-Werner kümmern sich nicht nur um die Athletik Basketballprofis.

In der Off-Season, wie die Sportler gern die Zeit zwischen Saisonende und Beginn der neuen Vorbereitung bezeichnen, kommen die beiden nur auf Bestellung. Wobei ihre Einsätze in diesen Wochen stets etwas Schweißtreibendes und Kraftraubendes an sich haben. Dennis Konrad-Werner und Jens Rowedder, beide 39, sind die Physiotherapeuten und Athletiktrainer der Iserlohn Kangaroos und in dieser Eigenschaft prädestiniert dafür, die ProB-Basketballer aus der Komfortzone zu holen.

Am Mittwoch schauten die beiden am Hemberg vorbei, und die Leitung der Athletikeinheit über nahm Konrad-Werner. Seilchenspringen besitzt dabei stets einen hohen Stellenwert, ein Sieben-Minuten-Workout leitete auch diesmal den Trainingsabend ein. „Seit wir viel mit dem Seilchen arbeiten, haben wir deutlich weniger Sprunggelenkverletzungen“, erklärt der Trainer. Ein Kraftzirkel forderte die Basketballer im Anschluss, die wie gewohnt gewissenhaft ihr Pensum absolvierten. Natürlich haben auch sie lieber den Ball in der Hand und werfen auf den Korb, doch über die Notwendigkeit dieser Extraschichten muss nicht diskutiert werden.

Zwei Freunde, die gern zusammenarbeiten

„Nach meiner Erfahrung sind Basketballer eher bereit, an ihrer körperlichen Entwicklung zu arbeiten als etwas Fußballer oder Handballer“, sagt Jens Rowedder. Schließlich hat er in diesen Sportarten Erfahrung gesammelt beim Wuppertaler SV und bei Eintracht Hagen. Zum Basketball kam er über den so früh verstorbenen Matthias Grothe, den er lange bei den Kangaroos begleitete und dem er auch folgte, als dieser bei Phoenix Hagen unterschrieb. Und damit kam Dennis Konrad-Werner ins Spiel, um die Vakanz in Iserlohn zu beheben. Eine logische Wahl, schließlich kennen sich die beiden seit Kindesbeinen, sind seither befreundet und seit 2018 auch beruflich verbandelt. „Therapie nach Maß“ heißt die Firma, unter deren Dach sie in getrennten Praxen in Iserlohn und Dröschede arbeiten. Und seit drei Jahren kümmern sie sich auch gemeinsam um die Kangaroos.

Dennis Konrad-Werner hatte eigentlich andere Pläne und wollte keine Mannschaft mehr betreuen. Der langjährige Fußballer, der im übrigen einst in der Oestricher D-Jugend mit dem Kollegen Rowedder kickte, stand bei den Sportfreunden Oliver Ruhnert in dessen letzten Amtsjahren bei den Oberligafußballern zur Seite. „Da gab es schon stressige Phasen, denn ich habe eine Weile die Kegel-Nationalmannschaft betreut. Freitags noch Training in Oestrich, samstags dann die Lehrgänge in Saarbrücken und sonntags pünktlich wieder zum Spiel in Oestrich.“

DKW, wie er bei den Kangaroos genannt wird, hat in der Vergangenheit schon bei vielen Vereinen ausgeholfen, wenn dringend ein Physiotherapeut gebraucht wurde. „Man kennt sich schließlich,“ sagt der Ex-Fußballer, der bis vor fünf Jahren noch selbst aktiv war. Bei den Kangaroos ist er seinen Prinzipien untreu geworden und wieder zum Teil einer Mannschaft geworden. Und dabei fühlte er sich nach eigenem Bekunden ausgesprochen wohl. Jens Rowedder kann auf eine längere Basketballerfahrung zurückblicken und zeigt sich beeindruckt, wie viel athletischer der Sport in den letzten Jahren geworden ist. „Länge allein reicht nicht mehr.“

Lob für die ausgeprägte Eigenverantwortung

Die beiden haben genügend Programme auf Lager, um dem Iserlohner Pro-B-Team eine sehr gute Basis zu verschaffen. „Wir reichen die Hand, und es ist Sache der Spieler, diese anzunehmen“, sagt Rowedder. Doch eigentlich muss nicht großartig debattiert werden, die Notwendigkeit eines gezielten Athletiktrainings wird von allen akzeptiert. „So gesehen haben wir eine sehr pflegeleichte Mannschaft“, sagt Konrad-Werner. Die muss ab August bis zum Saisonstart drei Einheiten dieser Art in ihrem Wochenpensum unterbringen, während der Meisterschaftsserie sind es noch zwei. Natürlich sind die beiden auch als Physiotherapeuten gefragt, und für die Kangaroos lässt sich bei Bedarf immer ein schneller Behandlungstermin finden.

Ihre systematische Arbeit passt zur zunehmenden Professionalisieren des Vereins, die sich nach Überzeugung von Rowedder und Konrad-Werner auch in Resultaten niederschlagen wird. „In dieser Mannschaft steckt viel Potenzial, wir freuen uns total auf die neue Saison“, sagen die Trainer. Für die Kangaroos zu arbeiten, ist für sie schon fast eine Herzensangelegenheit, und in der Nähe zur Mannschaft erfahren sie eine große Wertschätzung. Weil sie wissen, dass ihr Urteil Gehör findet, werden die beiden in der neuen Saison im übrigen das Projekt „Tacheles“ starten. Noch wollen sie nicht im Detail erläutern, was es damit auf sich hat. Jens Rowedder: „Wir haben ja unsere eigene Kabine, und ich denke, dass wir nach den Spielen gelegentlich einige Jungs zu uns bitten und einfach mal Klartext reden.“ Da würde wohl mancher gern einmal lauschen.

