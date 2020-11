Die SG Hemer und ihre neue Philosophie

Wenn man erfolgreiche Vereinsarbeit über den Tabellenstand der fußballerischen Aushängeschilder definieren möchte, dann gibt es bei der SG Hemer derzeit allen Grund zur Zufriedenheit. Die erste Mannschaft sowie die A-Junioren stehen in der Kreisliga A bzw. in der Bezirksliga mit makelloser Bilanz ganz oben. Es hat in Hemer Zeiten gegeben, in denen man sich nach derartigen Siegesserien kollektiv auf die Schulter geklopft hätte. Aber der Verein, der zu Beginn des Jahres eine komplett neue Führung bekam, hat sich anders aufgestellt und die Schwerpunkte verändert.

Wer die neuen Zeiten rund um die Overhoff-Arena am Damm erleben möchte, schaut am besten im Vereinsheim vorbei. Das ist seit dem Frühjahr grundlegend renoviert worden und ähnelt eher einem Freizeittreff als einer klassischen Kneipe: Gemütliche Sitzecke, große Bildschirme an der Wand, hinter der Theke keine alkoholischen Getränke im Angebot und erst recht keine Regale voller Pokale, die an vergangene Erfolge erinnern sollen.

„Hier hat unsere Jugendabteilung die Initiative übernommen, und hier soll sich auch der Nachwuchs wohlfühlen“, sagt Stefan Odenhausen, der erste Vorsitzende. Playstation spielende Jugendliche passen wohl besser ins Bild als jahrzehntelange Stammgäste, die am Tresen das letzte Heimspiel Revue passieren lassen. In den Wochen des Lockdowns gibt es jedoch keine Zusammenkünfte mehr. Dafür soll die Küche nun fertig gestellt werden, damit beizeiten echter Publikumsbetrieb herrschen kann.

Vereinsheim soll Anlaufstellefür den ganzen Ortsteil werden

Der Verein will nicht nur seine Mitglieder ansprechen, sondern auch der Bevölkerung im Ortsteil ein Angebot machen - ob nachmittags beim Kuchen oder Abends dann vielleicht doch beim Bier. Das neue Vereinsdomizil, das durch einen großzügig gestalteten Balkon auch einen attraktiven Außenbereich erhält, ist aber nicht die einzige Veränderung im Stadion. Mit städtischer Unterstützung soll ein behindertengerechter Zugang zu den Räumlichkeiten geschaffen werden, auf der Tribüne werden die Sitzschalen ersetzt, und im kommenden Jahr ist eine neue Flutlichtanlage geplant.

All diese Maßnahmen passen zur Philosophie des Vorstandes. „Wir haben uns zu Beginn gefragt, wie unser Vereinsleben eigentlich aussieht und was wir den Mitgliedern bieten können. Und dabei muss eine gute Jugendarbeit das Fundament sein“, erläutert Odenhausen. Der 46-Jährige ist als Trainer, sportlicher Leiter und jetzt als Klubchef lange genug dabei, um sich an Fehler der Vergangenheit erinnern zu können. „Wir standen mal mit unserer ersten Mannschaft ganz oben in der Landesliga, hatten aber fünf Jahre lang keine A-Jugend, und so etwas hat natürlich Folgen.“

Jetzt bildet eine frühere A-Jugend die Basis für eine neue Blütezeit. Im zweiten Seniorenjahr marschiert sie in der Kreisliga vorneweg, und wer seit März 2019 nur ein Meisterschaftsspiel (im Oktober letzten Jahres daheim gegen Deilinghofen) verloren hat, kann sich mit voller Berechtigung die lang ersehnte Rückkehr in die Bezirksliga zum Ziel setzen. Aber über allem steht bei Odenhausen und seiner Crew die bestmögliche Förderung der Kinder und Jugendlichen. „Wir wollen niemanden zurücklassen, und unsere Trainer sollen sich intensiv mit jedem einzelnen Spieler beschäftigen“, sagt der Vorsitzende.

Finanzielle Mittel primärfür die Jugendabteilung

Einigkeit herrscht in der Führung, dass finanzielle Mittel zunächst für Ausbildung und Ausstattung im Nachwuchsbereich verwendet werden sollen. „Erst danach sprechen wir über den Seniorenetat“, betont der Klubchef. Mit dieser Strategie will der rund 500 Mitglieder zählende Vereine weiter wachsen, und mit Hilfe seiner treuen Sponsoren die Infrastruktur sukzessive ausbauen. „Es ist ja viel probiert worden im Verein, und dass wir angetreten sind, um einmal nicht die erste Mannschaft in den Fokus zu rücken, müsste eigentlich nachvollziehbar sein.“ Mit wir meint Odenhausen die 13-köpfige Führungsmannschaft, in der er Typen mit Ecken und Kanten ausmacht. „Aber wir arbeiten sehr gut zusammen, doch den wirklich messbaren Erfolg können wir ja noch gar nicht vorweisen“, ergänzt er.

Nicht nur bei ihm ist jedoch die Zuversicht groß, dass der sich auf breiter Front einstellen wird. Und die neue SG will dann deutlich zukunftssicherer aufgestellt sein als in den Erfolgsjahren der Vergangenheit. Die Erinnerung daran soll aber durchaus wach gehalten werden - mit einer Diashow auf den Bildschirmen im Vereinsheim. Moderne Zeiten eben in der Overhoff-Arena.