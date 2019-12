Iserlohn. Iserlohn Roosters sind in Nürnberg seit 16 Spielen ohne Sieg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die schwarze Serie bei den Ice Tigers

Wenn die Roosters in Richtung Nürnberg aufbrechen, tun sie das schon länger nicht mehr mit einem guten Gefühl. Denn die letzten 16 Spiele gingen dort verloren.

Vor dem Auftritt an diesem Montag (19.30 Uhr) können vielleicht zwei Statistiken für einen Hoffnungsschimmer sorgen. Den eigenen sechs Niederlagen in Folge stehen bei den Nürnbergern deren fünf zu Buche, und das Team von Kurt Kleinendorst ist das einzige, gegen das in den bisherigen Saisonduellen stets etwas Zählbares heraussprang.

Am Sonntagmittag starteten die Roosters gen Süden, und Trainer Jason O’Leary bemühte sich um einige moderatere Töne als direkt nach der Augsburg-Pleite. „Die Jungs haben einen guten Charakter, aber sie müssen begreifen, dass Kampfgeist in jedem Spiel und von der ersten Minute an nötig ist.“ Die fehlende Konstanz taucht in seinen Analysen regelmäßig auf, aber er betont, dass die Mannschaft ja gezeigt habe, wie es besser gehe. Seine Devise: „Ich will positiv denken, denn von außen kommt jetzt genug Negatives.“

Nun also die Nürnberger um Topscorer Daniel Fischbuch (26 Punkte - elf Tore, 15 Assists). O’Leary erwartet eine Mannschaft, der es nach seiner Einschätzung auch an Konstanz mangelt, die er aber als Play-off-Kandidat sieht. Die Order an seine Spieler beinhaltet das Vermeiden individueller Fehler sowie Effizienz der „special teams“. Und weiter: „Letzlich ist bei uns alles Kopfsache.“ Ob sich im Kader gegenüber Samstag etwas ändert, ist noch offen. Einige Spieler sind leicht angeschlagen.

Die Bilanz der Roosters gegen Nürnberg: Saison 2018/19: 6:3 (H), 1:7 (A), 8:2 (H), 2:5 (A) - Saison 2019/20: 1:2 n.V. (A), 4:1 (H).

Gesamt-Auswärtsbilanz in Nürnberg: 38 Spiele, 16:22 Siege.