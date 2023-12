Die Richard Jareš-Bescherung durch die U17 des Iserlohner EC

Iserlohn Die U17-Auswahl des Iserlohner EC kehrt mit zwei Auswärtssiegen in Landshut zurück von ihrem Bayern-Trip und erfreut ihren Trainer.

Mit zwei Erfolgen beim EV Landshut bescherte sich das U17-Team der Young Roosters vorzeitig und geht so mit einem guten Gefühl in die Weihnachtsspielpause. Bis auf einen kurzzeitigen Durchhänger am Samstagabend überzeugte das Team in beiden Partien mit einer geschlossenen Teamleistung, die Richard Jareš eine Woche zuvor noch vermisst hatte.

Starke Torhüterleistungen Garant für Sechs-Punkte-Wochenende

„Die Jungs haben das wieder gezeigt, was uns in der ersten Runde ausgemacht hat. Sie waren diszipliniert und haben sich an den Gameplan gehalten“, so der Trainer. Anders als gegen Mannheim traf der IEC in Landshut auf einen physisch ebenbürtigen Gegner. Ein weiterer Garant für die sechs Punkte waren die starken Torhüterleistungen von Ole Blumenkamp und Sean Kuklok, der am Sonntagmittag einen Shutout feierte. „Das tut ihm selbst sehr gut“, freute sich Jareš.

In der ersten Partie erwischten die Young Roosters mit dem 2:0 nach zwanzig Minuten einen perfekten Start. Landshut profitierte dann von einer schwachen Phase der Gäste und glich aus. „Zwei gleiche Situationen führten zu den Gegentoren. Ich weiß nicht, woran es lag“, berichtete Jareš. Noch vor der zweiten Pause gelang dem IEC per Doppelschlag die erneute Zwei-Tore-Führung. „Wir haben das Spiel weiter in der Hand gehalten“, so Jareš.

Johann Buzier mit dem späten Führungstreffer

Das zweite Duell war lange Zeit eines auf Augenhöhe. Beide Teams mussten dabei auf ihre besten Stürmer verzichten, Tim Bathe beim IEC und Luis Becker (EVL) standen verletzungsbedingt nicht im Line-up. Dass es kurioserweise bis zur 58. Minute beim 0:0 blieb, lag auch an den wenigen Torschüssen, die beide Teams zuließen. „Das Spiel war kampfbetont. Sehr viel spielte sich dabei in der neutralen Zone ab“, erklärte Jareš. Johann Budzier sorgte mit seinem späten Führungstor für Jubel auf der Bank der Young Roosters. Landshuts Trainer und Ex-DEL-Stürmer Alexander Serikow setzte sofort alles auf eine Karte und nahm seinen Torhüter für einen sechsten Stürmer vom Eis. Gordejs Radionovs sorgte mit dem 2:0 ins verwaiste EVL-Gehäuse für ein perfektes vorweihnachtliches Wochenende. „Das war auch ein Lerneffekt, ein lange offenes Spiel am Ende für uns zu entscheiden“, zog Richard Jareš wichtige Erkenntnisse aus dem Bayern-Trip.

Bis zum Wochenende geht es für die U17 an drei Tagen noch zweimal aufs Eis. Über Weihnachten gibt Jareš seinem Team sechs Tage frei, ehe die Vorbereitung auf die Duelle gegen die Kölner Junghaie am ersten Neujahrswochenende startet.

EV Landshut - Iserlohner EC 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Tore: 0:1 (57:23) Budzier (Deimann, Esaulov), 0:2 (59:55) Radionovs (Deimann(EN)

Torschüsse: 29/18

Strafminuten: 6/8+10 (Rahlenbeck)

EV Landshut - Iserlohner EC 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)

Tore: 0:1 (13:43) Smirnykh (S.Kronhardt, Rahlenbeck), 0:2 (16:01) Theuerholz (S.Kronhardt, Deimann), 1:2 (24:56) Migas (Schwarz/4-5), 2:2 (31:39) Schloder (Brunner, Schlepp/5-4), 2:3 (38:21) Deimann (Bathe, Nash/5-4), 2:4 (39:15) Radionovs (S.Kronhardt, Bastian), 2:5 (58:55) Theuerholz (Rahlenbeck, Nash/EN), 2:6 (59:26) Esaulov (Meister, Budzier)

Torschüsse: 49/34

Strafminuten: 8/6

Iserlohner EC: Blumenkamp (Sa.), Kuklok (So.) - Jares, Deimann; Wirtz, Radionovs; Meister, Wegge - Nash, Propst, Theuerholz; S. Kronhardt, Smirnykh, Rahlenbeck; Esaulov, Budzier, Bastian; Bathe (Sa.)

