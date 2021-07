Die Marke TuS stärker betonen

Iserlohn. Seit Mittwoch führt Martin Luckert den Hauptverein TuS Iserlohn. Der 32-Jährige ist Geschäftsführer der Iserlohner SPD-Fraktion und lebt mit seiner Familie seit 2018 in der Waldstadt. Nach seiner Wahl führten wir mit dem neuen Chef das folgende Gespräch.

Ihr Vorgänger erwähnte in seiner Rückschau auf seine Amtszeit, dass er bei seiner Wahl vor bald 20 Jahren nicht gewusst habe, was auf ihn zukomme. Wissen Sie, was auf Sie zukommt?

Ich gehöre seit Februar dem TuS Vorstand an und habe mich intensiv mit Rainer Risse und Axel Kahl ausgetauscht. Ich bin also sicher nicht ins kalte Wasser geworfen worden.

Den Politiker Martin Luckert hat man bisher nicht im TuS oder einer Sportart verortet. Wie sieht Ihre Beziehung zum Verein aus?

Ich bin seit 2018 Mitglied in der Badminton- und Volleyballabteilung, das sind meine Sportarten. Und ich freue mich, dass ich die jetzt wieder ausüben kann.

Wie würden Sie den TuS in seinem Jubiläumsjahr beschreiben?

Wir haben viel zu tun, was auch der Corona-Pandemie geschuldet ist. Mit unserem Sportfest Ende August haben wir die Chance, auf unsere Aktivitäten in 23 Abteilungen hinzuweisen. Viele Studien haben ja belegt, wie massiv die Folgen des Lockdowns gerade für Kinder und Jugendliche waren. Sie brauchen sportliche Angebote, und wir müssen für unsere intensiv werben.

Ihr Vorgänger hat kritisch angemerkt, dass es in diesem Großverein schwierig sei, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Wie wollen Sie das ändern?

Natürlich bleiben die Kangaroos die Kangaroos. Aber wir müssen die Marke TuS stärker in den Vordergrund rücken. Das wird die Aufgabe intensiver Öffentlichkeitsarbeit.

Mit Ihnen steigt ein Politiker in die Vereinsarbeit ein. Was kann der besser als ein Vereinsmensch, der jahrzehntelang Vorstandsämter bekleidet hat?

Ich werde bestimmt nicht alles umwerfen, was Rainer Risse gemacht hat. Er war toll vernetzt und bleibt uns im Vorstand auch kooptiert erhalten. Aber ich arbeite im Rathaus, daher gibt es kurze Wege zu vielen Entscheidern.

Kann es ein Problem werden, dass SPD und TuS jetzt zusammengehören und dem Verein vielleicht ein Bonus unterstellt wird?

Die Farbe ist zwar die gleiche, aber der Sport ist politisch neutral. Der TuS ist sich seiner Bedeutung für die gesamte Stadt bewusst, und ich selbst werde weiter intensiv mit allen anderen Vereinen sprechen.

Wie sehen die ersten Schwerpunkte Ihrer Arbeit aus?

Die Vorbereitung des Sportfestes steht obenan, zudem stehe ich mit den Abteilungen im Kontakt, habe ein offenes Ohr für deren Projekte und bringe mich bei der Umsetzung ein. Wichtig ist, dass wir die Digitalisierung voranbringen und an unserer Außendarstellung arbeiten.

Sie sind für fünf Jahre gewählt. Wo soll der TuS nach Ablauf Ihrer ersten Amtszeit stehen?

2026 hätte ich gern wieder über 3000 Mitglieder und vielleicht noch mehr Sportarten im Angebot. Wir müssen unsere gute Basis weiterentwickeln und dabei die Jugendarbeit in den Vordergrund rücken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe