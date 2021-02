Die Kangaroos wollen es dem Tabellenführer schwer machen

Iserlohn. Stephan Völkels Pro-B-Basketballer sind in Bochum krasser Außenseiter, sehen sich aber nicht völlig chancenlos.

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Nord gewinnt das Rennen um die Play-off-Plätze an Spannung. Stahnsdorf siegte im Nachholspiel in Bernau und ist bis auf zwei Punkte an die Iserlohn Kangaroos herangerückt, die als Siebter weiterhin über dem Strich stehen. Aber bleiben sie dort auch? An diesem Samstag wartet mit dem Gastspiel beim VfL SparkassenStars Bochum wohl die höchstmögliche Hürde auf das Team von Trainer Stephan Völkel.

Den Tabellenführer bezeichnet der Coach als die am besten und tiefsten besetzte Mannschaft der Liga. „Der Kader wurde zusammengestellt, um aufzusteigen, so dass die Bochumer da stehen, wo man sie erwarten konnte.“ Aber unverwundbar ist der Gegner nicht, wie die drei verlorenen Spiele zeigen. In eigener Halle gab es jedoch nur die Niederlage gegen Köln (82:94).

Die Kangaroos werden sich noch an das Hinspiel erinnern, als sie über weite Strecken gut mithielten. Auch in der Rundturnhalle wollen sie die Bochumer nach Kräften ärgern, doch dass wird nach Stephan Völkels Überzeugung nur gelingen, wenn die Fehlerquote niedrig und die Intensität hoch ist. „Wir müssen alles daran setzen, möglichst lange im Spiel zu bleiben.“

Sein Trainerkollege Felix Banobre, der gerade seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat, spricht mit Hochachtung vom Gegner. „Iserlohn ist eine unangenehm zu spielende Mannschaft, die durch schnelle Verteidigung und Kampfgeist überzeugt. Wir dürfen sie nicht zu ihrem Spiel kommen lassen,“ wird er auf der Homepage zitiert.

Nach der Trennung von Lamar Mallory Ende Januar kommt dessen Nachfolger Noah Dickerson beim VfL immer besser zur Geltung. Leitfigur bei den Bochumern ist aber der Ex-Iserlohner Niklas Geske, der im Schnitt 19,9 Punkte erzielt und 8,7 Assists verbucht. Wirkungsvoll unterstützt wird er von Lars Kamp und Johannes Joos. Fehlen werden bei den Gastgebern Elijah Allen und Marco Buljevic, doch das Aufgebot lässt es zu, solche Ausfälle zu kompensieren.

Ex-Iserlohner Geske ist die Leitfigur des Spitzenreiters

Für die wieder komplett antretenden Kangaroos wird es in der Außenseiterrolle darum gehen, an die guten Leistungen der letzten Spiele anzuknüpfen. Und auswärts hat die Mannschaft ja schon für einige Überraschungen gesorgt. Die Partie wird kostenfrei über Sportdeutschland.TV gestreamt.

VfL Bochum - Kangaroos

Samstag, 19 Uhr, Rundturnhalle

Kangaroos: Jetullahi, J. Dahmen, Buss, Hübner, Prostran, Graham, Möller, R. Dahmen, Schneider, Francisco, Dizdar, Marei.

Letzte Resultate - Bochum: 94:75 (H) Schwelm, 97:82 (A) Stahnsdorf - Iserlohn: 85:89 (H) Münster, 91:94 (A) Köln. - Hinrunde: 105:97 für Bochum. - Bilanz gegen Bochum - Saison 2019/20: 85:87 (H), 82:98 (A) - Gesamtbilanz: drei Siege, sechs Niederlagen. wis