Die Erfolgsbilanz der Hemeraner Schwimmer im Seilerseebad

Iserlohn Mit einem kleinen, aber erfolgreichen Aufgebot war der Schwimmverein Hemer beim Iserlohner Mittel- und Langstreckenmeeting am Start.

Hoch motiviert startete ein kleines Team des Schwimmvereins Hemer beim Iserlohner Mittel- und Langstreckenmeeting. Im Rahmen des Wettkampfes im Iserlohner Seilerseebad wurden die Kreismeisterschaften über die langen Strecken ausgetragen.

Jüngste Hemeraner Schwimmerin holt Bronze

Als Jüngste im Hemeraner Team konnte Leonie Nora Schraven über 200 m Freistil mit dem Gewinn der Bronzemedaille im Jahrgang 2014 überzeugen. Außerdem wurde Emily Hübner in der Jugend C (Jahrgang 2011/12) über 200 m Freistil mit persönlicher Bestzeit von 3:36,81 Minuten Neunte.

Sportlichen Mut bewiesen Isabelle Krempel und Johannes Kübler, die erstmals die Langstrecken in Angriff nahmen. Isabelle Krempel belegte über 800 m Freistil (15:29,22 Min.) in stark besetzten Wettbewerb der Jugend C einen achtbaren Platz im Mittelfeld, während Johannes Kübler in der Jugend B (Jg. 2009/10) über 400 m Lagen (7:01,30 Min.) als Vierter und über 800 m Freistil (13:14,85 Min.) als Siebter schwimmerisches Stehvermögen bewies.

Schwimmen: Die kleinen und großen Hemeraner Schwimmer freuten sich beim Mittel- und Langstreckenmeeting im Iserlohner Seilerseeplatz über Bestzeiten und einige Medaillenplätze. Foto: Annette Hörstemeier / IKZ Christoph Schulte

Eva Hoffmann war in der Altersklasse 50 sowohl über 400 m Lagen (6:08,75 Min.) als auch über 400 m (5:45,76 Min.) und 800 m Freistil (11:57,41 Min.) nicht zu schlagen und gewann damit in ihrer Altersklasse auch den Pokal in der Mehrkampfwertung der Kreismeisterschaften. Eine weitere Goldmedaille gab es durch Olaf Wohlfahrt, der in der Altersklasse 55 über 200 m Brust (3:02,58 Min.) siegreich war.

