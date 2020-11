Die Entscheidung der Roosters ist noch nicht gefallen

Beim Magenta-Cup wird in diesen Tagen zwar die Rückkehr der Eishockey-Profis in den Wettkampfmodus vollzogen, aber das entscheidende Datum ist der 19. November. Dann wollen die Gesellschafter der 14 DEL-Klubs entscheiden, ab wann und in welcher Form die Spielzeit 2020/2021 über die Bühne gehen soll. Und vor diesem Termin dürfte bereits Klarheit herrschen, wie groß das Teilnehmerfeld überhaupt wird.

Wenn man voraussetzt, dass die aktuellen Turnierteilnehmer Bremerhaven, Krefeld, Wolfsburg, Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin und Schwenningen nach dem Finaltag am 13. Dezember nicht wieder in den Ruhemodus zurückschalten, sondern auch um Punkte spielen wollen, wären acht Klubs gesetzt. Nürnberg und Ingolstadt meldeten sich in den letzten Tagen startbereit, so dass derzeit noch die Entscheidung in Augsburg, Straubing und Köln aussteht. Und natürlich die der Iserlohn Roosters. „Wenn ich heute sagen könnte, dass wir auf jeden Fall mitspielen, dann würde ich das auch tun. Weshalb sollte ich eine positive Nachricht zurückhalten“, sagt Wolfgang Brück, der geschäftsführende Gesellschafter.

Aus dem Hilfspaket istnoch nichts auf dem Konto

Er betont, dass man alles versuchen werde, um in die Saison gehen zu können, verweist auch auf ermutigende Signale, die ihn zuversichtlicher stimmen als vor einigen Wochen, aber noch geht die Rechnung offenbar nicht auf. Zumal aus dem Hilfspaket des Bundes für den Profisport, das bis zu 800.000 Euro pro Verein vorsieht, bislang nichts auf dem Roosters-Konto eingegangen ist. Brück versichert, dass intensiv daran gearbeitet wird, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen Saisonstart zulassen. „Das wäre wichtig für unsere Nachwuchsabteilung, und die Spieler wollen natürlich auch wieder aufs Eis.“

Er sagt aber auch, dass es nicht primär darum gehen kann, einfach nur Präsenz zu zeigen. „Wenn man mit aller Macht spielen will und sich dadurch in eine wirtschaftlich schwierige Situation bringt, ist das nicht gerade weitsichtig. Uns geht es aber immer darum, Eishockey in Iserlohn langfristig zu erhalten.“ Der Roosters-Chef verweist auf einige offene Fragen und einige Hürden, die noch zu nehmen sind. Auf der einen Seite steht das Reduzieren der Ausgaben, etwa durch Gehaltsverzicht, auf der anderen die Verbesserung der Einnahmeseite. Dass das in diesen Zeiten nicht leicht ist, liegt auf der Hand.

Unterstützung kommt vonSponsoren und Anhängern

Brück betont in diesem Zusammenhang, dass der Klub derzeit von Sponsoren wie Anhängern viel Unterstützung erfährt. „Die Bereitschaft, uns helfen zu wollen, ist sehr ausgeprägt. Wir sind ja auch nicht in diese Situation geraten, weil wir im letzten Jahr zwei Millionen zu viel ausgegeben haben.“ Dass Mitbewerber Fakten geschaffen und die Startzusage gegeben haben, ändert nichts an der Situation vor Ort. „Was an einem Standort passiert, lässt sich nicht wie eine Blaupause auf einen anderen übertragen.“

Brück hält die Zurückhaltung der DEL-Verantwortlichen und die schon zweimalige Verschiebung des Saisonstarts nach wie vor für richtig. „Vielleicht wird man im nächsten Sommer feststellen, dass unser Weg gar nicht so verkehrt war. Und es muss für alle in der Liga ja das Ziel sein, mit möglichst vielen Klubs in die Serie 21/22 starten zu können.“ Für den Roosters-Geschäftsführer steht das kaufmännische Denken unverrückbar im Vordergrund, aber er gibt auch Einblick in den Zwiespalt, in dem er sich befindet. Auf der einen Seite ist durch den Impfstoff vielleicht doch Licht am Ende des Tunnels zu sehen, auf der anderen steht die Sorge um die Gesundheit, um Quarantäne-Maßnahmen, um permanente Spielabsagen. Dennoch: Eine Entscheidung muss her, und die muss in den nächsten Tagen fallen.

Wolfgang Brück räumt ein, dass man sich im Klub eine Deadline gegeben habe, aber einen Termin nennt er nicht. „Ich weiß natürlich mehr, als ich öffentlich sage. Und wir werden nicht erst am letzten Tag bekanntgeben, wie unsere Entscheidung ausfällt.“