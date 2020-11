Die Beharrlichkeit der Grundschülerinnen

Als er mit seiner fußballerischen Aufbauarbeit begann, hatten andere Vereine, die sich dem Frauenfußball widmeten, schon wieder das Handtuch geworfen. Es war 2003, als Otto Lieder, der langjährige Hausmeister der Grundschule in Sümmern, dem Drängen vieler fußballbegeisterter Schülerinnen nachgab und organisiertes Training anbot. Fast über Nacht kamen die Sportfreunde so zu einer neuen Abteilung, die sehr bald florierte.

„Ich habe mit zwölf Mädchen angefangen, und sechs Wochen später hatte ich schon dreißig“, erinnert sich Lieder. Dessen Enkelin Nele war damals mit sechs Jahren die Jüngste in der Gruppe. Lieder erinnert sich an die erste Turnierteilnahme in Bönen, als man gegen zahlreiche U15-Teams körperlich unterlegen war und reichlich Niederlagen kassierte. „Damals hat mir ein Trainerkollege gesagt: In zwei Jahren schlagt ihr alle,“ blendet der 68-Jährige zurück. Und fand diese Prognose später bestätigt.

Der Hausmeister und Trainer erhielt bei seiner Arbeit Unterstützung von Schulleitung und Lehrkräften, und er meldete bereits 2004 zwei U13-Mannschaften für den Spielbetrieb an. Für ihn als Alleinunterhalter war das eine Herausforderung, wenn am Wochenende beide Teams um Punkte spielten.

Aber es ging kontinuierlich voran, schon 2005 durfte der erste Meistertitel im Kreis gefeiert werden. Mehr als zwei Drittel der Mädchen kamen aus Sümmern, und weil sich auch viele Eltern engagierten, trug die Aufbauarbeit unübersehbare Früchte. Es folgte eine U15-Vertretung, schließlich eine U17. Ob Hanna Häuschen, Charlotte Hahn, die heute noch in Dröschede spielt, oder eben Nele Wilken, die mit heute 23 Jahren beruflich bedingt nicht mehr aktiv ist: Die jungen Damen machten stetige Fortschritte, und einige von ihnen wurden zu Sichtungslehrgängen für die Westfalenauswahl eingeladen.

Mädchenturniere am Hemberg mit enormer Zugkraft

„Aber das hat nicht immer funktioniert“, sagt Lieder. „Meine Enkelin hatte ziemlich schnell Heimweh, und ich musste sie vorzeitig abholen.“ Ihr hätte er sogar den Sprung bis in die Bundesliga zugetraut. „Aber es wäre ein enormer Aufwand gewesen, bis ins Rheinland zu einem der großen Klubs zu fahren. Wer sollte den leisten?“

Gern erinnert sich Otto Lieder an Sümmerns erstes Turnier, das am Hemberg-Südhang ausgetragen wurde. 24 U13-Mannschaften waren am Start, und jedes Mädchen erhielt bei der Siegerehrung eine Plakette. „Einige konnten kaum glauben, dass sie noch eine Auszeichnung erhielten, obwohl sie alle Spiele verloren hatten.“

Rund fünf Jahre machte Lieder die Vereinsarbeit in Sümmern, dann folgte der Wechsel zum TuS Iserlohn – aus sportlichen und finanziellen Gründen. Gemeinsam mit seinem vor fünf Jahren verstorbenen Sohn Andreas setzte er die Aufbauarbeit am Hemberg fort und legte den Grundstein für die heutigen Erfolge des FC Iserlohn. Bis zu seinem 60. Geburtstag engagierte sich Otto Lieder als Trainer im Verein, danach gab er das Amt ab. Der Schulsport lag ihm aber weiter am Herzen, bis vor drei Jahren organisierte er die Grundschulturniere.

Heute ist er in die Rolle des aufmerksamen Beobachters gewechselt. Regelmäßig bei Spielen des SV Deilinghofen/Sundwig, wo sein Enkel Moritz aktiv ist, aber auch beim Frauen- und Mädchenfußball. „Zusammen mit Andreas hatte ich damals das Ziel, Iserlohn bis in die zweite Bundesliga zu bringen. Heute glaube ich, dass der FCI auf einem sehr guten Weg ist.“ Die Frauen müssen nach seiner Einschätzung möglichst bald raus aus der Landesliga, und damit ein Leistungshoch zukunftssicher gemacht werden kann, geht es immer auch um systematische Basisarbeit. So wie er es einst in Sümmern vorgemacht hat.