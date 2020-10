Die Abteilung Attacke ist zu zahm

Iserlohn. Westfalenliga-Nachlese: Dröschede und den FC Iserlohn plagen ganz ähnliche Probleme.

Wunden lecken und gründliche Analysen sind bei den heimischen Fußball-Westfalenligisten in diesen Tagen angesagt. Während von vornherein klar war, dass der FC Iserlohn gegen den TuS Bövinghausen (0:2) ein hartes Stück Arbeit zu verrichten haben würde, war das 0:0 von Borussia Dröschede beim punktlosen Schlusslicht FSV Gerlingen eine böse Überraschung.

Doch damit hatten logischerweise nicht alle Beteiligten ein Problem: „Ich habe keinen Unterschied zwischen zwei Mannschaften gesehen, die in der Tabelle so weit auseinanderstehen“, freute sich FSV-Trainer Stefan Breuer nach der Partie. Erstmals seit seinem Amtsantritt im Dezember 2019 hatte er nach einem Meisterschaftsspiel keine Niederlage zu erklären.

Borussias Trainer Petkovic erkennt einen Trend

Aber für seinen Kollegen Dragan Petkovic fühlte es sich so an. „Wir werden herausfinden, woran es gelegen hat“, kündigte er am Montag, immer noch leicht angesäuert, an. Sorgen macht sich der Coach noch nicht grundsätzlich, sondern höchstens um Kingsley Nweke, der sich während des Spiels verletzte, aber auf die Zähne biss. Am Montag wurde bei ihm eine Entzündung im Knie diagnostiziert, gerissen ist nichts. „Aber er hat bis Freitag Sportverbot“, teilt Petkovic mit.

Ihm ist nicht erst in Gerlingen ein gewisser Negativtrend aufgefallen. „Wir waren schon in Hassel nicht gut. Gegen Brünninghausen stand unsere Defensive nicht, jetzt waren wir offensiv schwach.“

Ganz vorne klemmt es auch beim Lokalrivalen. Trotz aussichtsreicher Situationen ist dem noch vor gar nicht so langer Zeit besten Angriff der Liga seit 223 Minuten kein Treffer mehr gelungen. Doch Trainer Max Borchmann liefert nachvollziehbare Begründungen: „Man merkt, dass uns mit Mathieu Bengsch und Julian Hunecke zwei Spieler mit Offensivdrang fehlen. Und man sollte auch berücksichtigen, dass wir in diesen Wochen gegen die Top Vier der Liga spielen, aber nur beim 0:1 gegen Deuten wirklich nicht gut waren. Die wiederum sind jetzt Erster.“ Auch Joel Hauser ist so ein nach vorne orientierter Spieler, dessen Fehlen sich bemerkbar gemacht hat. Während beim ihm Hoffnung auf eine Rückkehr besteht, muss sich Ben Binyamin wohl auf eine Zwangspause einstellen. Er wurde gegen Bövinghausen nach einer Stunde wegen starker Schmerzen im rechten Knie ausgewechselt und von zwei Betreuern gestützt zur Kabine geführt.

Obwohl Sand ins Getriebe geraten ist, stehen Dröschede und Iserlohn immer noch besser da als der westlich gelegene Nachbar. Der SV Hohenlimburg 10 kassierte daheim gegen Neheim die vierte Niederlage in Folge und wurde dabei auch noch vorgeführt. 0:8 hieß es nach 90 Minuten. Die Zehner rutschten auf Rang 14, den ersten Abstiegsplatz, ab, und auch Aufsteiger Hagen 11 erlebte eine Nullrunde, verlor 0:2 gegen Wacker Obercastrop.