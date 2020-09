Dicker Patzer zum Auftakt

Iserlohn. Volleyballerinnen des SC Hennen verlieren 2:3 bei Bottrop/Borbeck.

Mit einer nicht unbedingt erwarteten Niederlage starteten die Volleyball-Oberliga-Damen des SC Hennen in die neue Saison. In Bottrop konnte das Team das wahre Leistungsvermögen nicht abrufen.

SG Bottrop/Borbeck - SC Hennen 3:2 (20:25, 25:14, 25:20, 24:26, 15:11). „Wir sind voll vor die Wand gefahren. Das war ein ganz schlechtes Spiel von uns. Das Aufschlagverhalten war nicht gut, in der Deckung waren wir nicht variabel, und im Angriff haben wir stets die gegnerische Feldabwehr getroffen“, monierte SC-Coach Christoph Schulte.

Den ersten Satz entschied sein Team noch für sich, weil man etwas ruhiger und stabiler als der Gegner agierte. Über 1:4 und 2:8 gerieten die Gäste im zweiten Durchgang schnell in Rückstand. „Auch da hatten wir guten Chancen, haben diese aber ausgelassen, weil wir zu kompliziert gespielt haben“, berichtete Schulte. Hinterher lief die Mannschaft auch im dritten Abschnitt.

Besserung war sogar im vierten Satz zunächst nicht in Sicht, erst nach einer weiteren Auszeit schien das richtige Rezept gefunden. Nach drei abgewehrten Matchbällen gelang noch die Wende zum Satzausgleich. Im abschließenden Tiebreak schien man endgültig auf dem richtigen Weg. 4:1 und 5:2 führten die SC-Damen, die in der Folgezeit den Gegner wieder aufbauten und sich schon bald 5:7 in Rückstand sahen. Jetzt waren die Gastgeberinnen obenauf und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Nach diesem Dämpfer ist beim ersten von vier Heimspielen am Sonntag um 18 Uhr gegen Mitfavorit VoR Paderborn II die volle Konzentration gefragt, um nicht einen Fehlstart hinzulegen.

SCH: Marks, Drechsel, Rabe, Westebbe, Stiepel, Oefner, Düchting, Zimmerers, Becker, Schulte, Hartmann.