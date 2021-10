Deutsches Parahockey-Nationalteam wieder erstklassig

Iserlohn. Mit Chefcoach Andreas Pokorny und seinem Sohn Luca als Torwarttrainer sind daran zwei Iserlohner beteiligt gewesen.

Die Deutsche Parahockey-Nationalmannschaft darf sich Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Paralympics 2024 in Paris machen. Dem von IEC-Legende Andreas Pokorny trainierten Team gelang nun mit dem Wiederaufstieg in den „A-Pool“ ein erster Schritt in Richtung des großen Fernziels, bei der B-WM in Östersund/Schweden stürmte die Mannschaft auf Platz zwei.

Von fünf Spielen wurde nur die letzte Begegnung, in der es um Platz eins ging, 2:10 gegen China verloren. Den Aufstieg hatte sich Deutschland bereits zuvor als feststehender Zweiter gesichert – und das ziemlich souverän. Gleich zum Auftakt gab es einen 7:0-Erfolg über Japan, darauf folgte ein 3:1 gegen das Team der Gastgeber. Pokornys Sohn Luca, der sonst das Parahockeyteam der Young Roosters trainiert, gehörte als Torwarttrainer dem Stab seines Vaters an. Er ordnete diese Ergebnisse ein. „Japan und Schweden waren eigentlich unsere direkten Konkurrenten, die Schweden galten zudem als unser Angstgegner.“

Dass es gegen China eine hohe Niederlage gab, überraschte im deutschen Lager niemanden. „Dort steckt viel Geld im Parahockey, die Sportler habe seit einigen Jahren den Status als Profis“, erklärte Pokorny, der es als große Ehre bezeichnete, Teil des Teams gewesen zu sein. Die deutsche Mannschaft feierte selbst noch zwei hohe Siege: Gegen Finnland gab es ein 13:1 und gegen Polen ein 14:0. Pokorny: „Wir standen bei niemandem als Aufstiegskandidat auf dem Zettel, aber wir haben gesehen, dass sich harte Arbeit auszahlt.“

Die steht auch für seine Iserlohner Spieler an, von denen noch niemand dem Nationalteam angehört. Zunächst sollen sie ihr erstes Spiel nach der Coronapause bestreiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe