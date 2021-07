Deutsche Meisterschaft im Visier

Iserlohn. Die Faustballer des TSV 1860 Hagen um den Iserlohner Coach Andreas Schmitz dürfen jubeln.

Die Faustballer des TSV 1860 Hagen mit dem Iserlohner Trainer Andreas Schmitz haben die direkte Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften erreicht. Zum Abschluss der Vorrunde der 1. Bundesliga-Nord reichte den Volmestädtern beim in Berlin ausgetragenen Schlussrunden-Spieltag ein Sieg, um den ersten Tabellenplatz zu behaupten. „Wir haben unser Ziel erreicht und sind nun für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft gesetzt“, berichtete TSV-Coach Schmitz.



Ein bisschen Zittern am Schluss-Spieltag

Die „Sechziger“ machten es am letzten Spieltag der Bundesliga-Vorrunde aber spannender als nötig: Der bis dato souveräne Tabellenführer verlor beim in der Hauptstadt ausgetragenen Vierer-Spieltag die Auftaktpartie mit 2:3 gegen den VfK Berlin und lag anschließend gegen den TV Brettorf bereits mit 1:2-Sätzen in Rückstand – der Platz fürs Halbfinale der Deutschen Meisterschaften war in Gefahr. Das Team riss sich aber zusammen, schaffte noch die Wende und verbuchte den nötigen Sieg für die direkte DM-Qualifikation. So ging das Team ohne Druck ins abschließende Spiel des Tages und konnte die 2:3-Niederlage gegen die Berliner TS verschmerzen.

Bis zu den Deutschen Meisterschaften, die am 28. und 29. August in Brettorf im niedersächsischen Landkreis Oldenburg stattfinden, haben die Hagener Faustballer nun gut einen Monat Zeit, an ihren Spielvariationen zu feilen. Allerdings ist die DM-Vorbereitung für den TSV auch von anderen Terminen beeinflusst. „Es sind in dieser Phase auch Lehrgänge und Testspiele mit der Nationalmannschaft, an denen unsere drei Spieler Philipp Müller, Ole Schachtsiek und Kevin Schmalbach teilnehmen“, erläutert Schmitz, der selbst auch im Stab der Nationalmannschaft als Teamarzt engagiert ist. Was die Endrunde der Deutschen Meisterschaften betrifft, hält er sich bedeckt: „Der Coach der Nationalmannschaft, Olaf Neuenfeld, schätzt die Mannschaften aus der Bundesliga-Staffel Süd deutlich stärker ein und meint, dass diese den Titel unter sich ausspielen werden. Wir wollen aber unsere Chance suchen.“

Der Süden mit seinen Faustball-Bastionen in Baden-Württemberg gilt als leistungsstärker, da hier eine größere Dichte im Spielernetz besteht und das Spiel generell eine breitere Verankerung besitzt. Der TSV trifft im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen der aus der Nord-Gruppe bereits bestens bekannten Berliner TS und dem Tabellenzweiten der Süd-Gruppe TSV Calw. „Gegen die Berliner haben wir in der Liga verloren. Calw ist stark einzuschätzen, hat auf der Schlagmann-Position einen Schweizer Nationalspieler“, sagt Schmitz. Der TSV-Coach hat das Süd-Team bereits am vergangenen Wochenende unter die Lupe genommen. Als großer Favorit auf den Titel gilt der TSV Pfungstadt, der in der Süd-Staffel neun Spiele gewann und nur eine Partie verlor.

