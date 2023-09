Deshalb wurde es für Iserlohner Jan Deitenbach so emotional

Beim „SuperMoto“-Lauf in Schaafheim (Hessen) fuhr der Iserlohner Jan Deitenbach (44) in beiden Läufen aufs Podium.

Iserlohn. Dem Iserlohner SuperMoto-Pilot Jan Deitenbach gelang beim IDM-Lauf in Schaafheim wieder der Sprung auf das Podest. Dabei wurde es emotional.

Dem Iserlohner Jan Deitenbach gelang beim „SuperMoto“-Lauf im Rahmen der Internationalen Deutschen Meisterschaft im hessischen Schaafheim in beiden Läufen der Sprung auf das Podium. Damit kletterte der Pilot vom Bergos-Ravenol-Team auf Platz drei der Meisterschaft.

+++Lesen Sie auch im Lokalsport: Iserlohn Roosters laut Greg Poss „mental nicht vorbereitet“+++

Den Grundstein zum Erfolg legte der IDM-Titelverteidiger diesmal bereits in der Qualifikation. Der Kurs in der Nähe von Frankfurt hat die kürzeste Startgerade im ganzen Kalender. Umso wichtiger war ein Startplatz möglichst in der ersten Startreihe. Bereits bei privaten Tests am Freitag als auch bei den freien Trainings am Samstagvormittag arbeitete das Team daran, eine möglichst schnelle Runde zu absolvieren – dieser Plan ging auf.

Neben Lokalmatador Markus Class schaffte Deitenbach mit seiner Husqvarna als einziger noch eine Runde unter 1:30 Minuten und sicherte sich somit Startplatz zwei. „Das war topp“, freute er sich anschließend. „Das viele Training in den letzten Wochen hat sich dann doch gelohnt. Dank aber auch an meinen Fahrwerks-Spezialisten ,mototech’, die neue Federung war auf den Punkt perfekt.“

Deitenbach widmet Podiumsplatz seiner kürzlich verstorbenen Oma

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es am Sonntagmittag vor einer stattlichen Zuschauerkulisse ins erste Rennen. Deitenbach kam gut weg und reihte sich auf Platz zwei ein. Während der Spitzenreiter schnell einen Vorsprung heraus fahren konnte, saßen Jan Deitenbach die Verfolger im Nacken. Immer wieder konnte er die Angriffe abwehren, doch am Ende des ersten Drittels schlüpfte ein Verfolger vorbei. Jetzt riss sich der Iserlohner zusammen, ging das Tempo des Vordermanns mit und konnte sich so immer mehr von den übrigen Verfolgern absetzen.

Am Ende freute er sich mit Rang drei über den Podestplatz. „Ich bin am Anfang wirklich schlecht gefahren. Ich wollte unbedingt diesen Podestplatz in Gedenken an meine Oma, die wir in der Woche zuvor beerdigt haben. Da war ich einfach zu verkrampft. Aber jetzt hat es geklappt, ein besonderer Moment für mich“, erklärte er auf dem Podium.

Beim zweiten Rennen war der Druck weg

Beim zweiten Rennen war dann dieser Druck offensichtlich verschwunden. Mit einem Blitzstart setzte sich Deitenbach in Führung. Doch bereits in der ersten Runde zog sein Konkurrent Class mit einem geschickten Manöver vorbei. Doch Jan Deitenbach zog dahinter sein Ding durch und ließ keinen Verfolger direkt an sein Hinterrad. Jeden Aufholversuch beantwortete er sofort und hielt somit einen knappen Abstand konstant. Damit erreichte Deitenbach Platz zwei in dem Lauf und auch in der Tageswertung. Auf der Ehrenrunde freute sich der 34-Jährige über das Resultat. Vor der Siegerehrung empfing ihn sein Team und gönnte ihm erstmal eine Erfrischung. „Das Rennen war sehr intensiv, das ist eben nochmal etwas anderes als Training“, erklärte er wenig später mit dem Pokal in der Hand.

„Jetzt bin ich bereits wieder auf Platz drei der Meisterschaft, obwohl ich ja eine Veranstaltung auslassen musste“, freute er sich. Vor dem Meisterschaftsfinale am 1. Oktober in Oschersleben hat Deitenbach zwei Punkte Vorsprung auf den Viertplatzierten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe