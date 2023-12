Basketball Deshalb waren die Iserlohn Kangaroos in Wedel chancenlos

Iserlohn Iserlohns Trainer Dennis Shirvan hatte zumindest auf ein Duell auf Augenhöhe gehofft. Doch bereits vor der Partie gab es einen Dämpfer.

Die Chancen, durch einen Auswärtssieg beim Tabellennachbarn aus Rist Wedel die erhoffte Rückkehr in die Play-off-Plätze zu schaffen, hatten bereits vor dem ersten Sprungball einen herben Dämpfer erhalten: Ausgerechnet Travis Henson musste verletzungsbedingt passen.

Basketball, 2. Bundesliga ProB: SC Rist Wedel - Iserlohn Kangaroos 86:64 (24:19, 46:33, 64:50). „Bei Travis ist im Training das Knie zum wiederholten Mal angeschwollen“, blickte Dennis Shirvan sorgenvoll auf die Zukunft seines Iserlohner Topspielers. „Am Montag wissen wir nach einer Untersuchung durch einen Spezialisten, wie es weitergeht.“

Ohne den zuletzt bärenstarken Travis Henson fanden die Kangaroos beim Farmteam des Bundesligisten Hamburg Towers nur schlecht ins Spiel. Bereits in der Anfangsphase setzte Rist Wedel die Kangaroos mit einer aggressiven Presse unter Druck – und das mit Erfolg. Schnell lagen die Gastgeber mit 6:0 in Führung. Nach einer frühen Auszeit von Dennis Shirvan fanden die Kangaroos dann jedoch vorübergehend besser in die Partie. Jonathan Almstedt sorgte für die ersten Iserlohner Punkte, und nach Viktor Zirings erfolgreichem Dreier war man beim 17:16 wieder im Spiel.

Hoffnung auf eine Wende in der Partie

Die Schlussphase des ersten und der Beginn des zweiten Viertels gehörte dann aber erneut den Norddeutschen, die sich wieder auf elf Punkte absetzen konnten. Dabei war insbesondere Wedels US-Amerikaner Camron Reece von der Iserlohner Defense nicht zu stoppen. Nach einer abermaligen Auszeit begann nochmals eine gute Iserlohner Phase. Jetzt wurde plötzlich deutlich mehr zum Korb gezogen, statt es lediglich meist erfolglos aus der Distanz zu versuchen. Beim zwischenzeitlichen 37:30 (18.) bestand durchaus wieder Hoffnung, das Spiel zu drehen. Doch wie bereits im ersten Viertel hatten die Wedeler die passende Antwort parat. Mit einem 9:0-Lauf setzten sich die Gastgeber wieder in zweistellige Dimensionen ab. Da war der erfolgreiche Almstedt-Dreier zum 46:33-Pausenstand nur ein schwacher Trost für die Iserlohner, die in der ersten Hälfte vor allem mit ihren zu vielen Turnovers haderten.

Wedel übt mit Ganzfeldpresse und Doppeln viel Druck aus

Nach der Rückkehr aus den Kabinen machte Rist Wedel genau dort weiter, wo es zuvor aufgehört hatte. Mit einer Ganzfeldpresse und ständigem Doppeln übten sie erfolgreich Druck auf das Aufbauspiel der Kangaroos aus. Da auch weiterhin die meisten Iserlohner Dreipunktwürfe ihr Ziel verfehlten, vergrößerte sich der Rückstand des Shirvan-Teams zusehends. In dieser Phase setzte lediglich der kämpferisch einmal mehr vorbildliche Elias Marei den einen oder anderen Nadelstich für die Kangaroos. Allein im dritten Viertel gelangen Marei zehn seiner am Ende 22 Punkte, womit er zu Iserlohns Topscorer avancierte.

Im Schlussabschnitt fehlte den zunehmend frustrierten und resignierenden Kangaroos dann auch die Kraft, um sich nochmals entscheidend gegen die drohende, klare Niederlage zu stemmen. So mussten sie am Ende mit einer deutlichen 22-Punkte-Schlappe die Heimreise antreten. Doch das dürfte fast nur noch Nebensache angesichts des drohenden langfristigen Ausfalls von Travis Henson gewesen sein. „Jetzt müssen wir möglichst schnell wieder den Kopf frei bekommen, denn auf uns wartet ja bereits in sechs Tagen das Derby gegen Schwelm“, zeigte sich Dennis Shirvan trotzdem schon wieder kämpferisch.

