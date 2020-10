Der Wanne-Bezwinger fordert die Borussen

Hohe Hürden liegen am fünften Spieltag der Fußball-Westfalenliga vor den beiden heimischen Vertretern. Spitzenreiter Borussia Dröschede empfängt den brandgefährlichen FC Brünninghausen, während der FC Iserlohn zum bärenstarken Neuling Rot-Weiß Deuten reist.

Borussia Dröschede - FC Brünninghausen. Die Dortmunder ließen zuletzt mit einem 4:1 gegen Topfavorit Wanne aufhorchen. Vor allem Torjäger Telschow, der mit Gondrum ein starkes Angriffsduo bildet, ist zu beachten, weil er bislang sieben der acht Saisontore des FCB erzielt hat und zuletzt gleich viermal traf. Ein Wiedersehen gibt es darüber hinaus mit dem Ex-Dröscheder Onur Tekin. Lötters, Deppe und Vaitkevicius sind durch ihr Engagement beim FC Iserlohn vor Ort ebenfalls bestens bekannt.

Bei den Gastgebern gibt es personell einige Fragezeichen. Mit Merz, Slimi und Nweke stehen drei davon hinter Leistungsträgern. „Es kann sein, dass wir umbauen müssen“, sagt Borussen-Trainer Dragan Petkovic. In einem Test gegen den Oberligisten Holzwickede unterlag sein vorwiegend mit Spielern aus der zweiten Reihe besetztes Team in der Woche 0:2, doch der Coach ist auch gegen Brünninghausen guter Dinge. „Vor zwei Jahren standen die in der Oberliga oben, wir waren Zwölfter in der Landesliga“, verdeutlicht er die Entwicklung, die ihn mit Stolz erfüllt, und weiter: „Ich freue mich auf ein gutes Spiel vor guter Kulisse.“

RW Deuten - FC Iserlohn. Wenn der Tabellendritte beim Vierten antritt, könnte man von einem Verfolgerduell sprechen, doch die Serie ist noch zu jung für derartige Attribute. Stattdessen fokussiert sich FCI-Coach Max Borchmann im Vorschaugespräch darauf, die Stärken des Gegners herauszustreichen. Nach der Auftaktniederlage gegen Brünninghausen habe sich der Gegner stabilisiert. „Die laufen sehr hoch an“, weiß der Trainer und attestiert dem Kontrahenten, stets Fußball spielen zu wollen. Besonderen Respekt nötigt ihm Stürmer Drepper ab, der in der letzten Serie in der Oberliga 21 Treffer erzielt hat, und auch auch in dieser Serie schon wieder dreimal getroffen hat.

Grundsätzlich will Borchmann an der Taktik aus dem Obercastrop-Spiel nicht viel ändern. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Die spielen Powerfußball, sind ein weiterer starker Neuling in der Westfalenliga“, so der Coach, der den Gegner, der diesmal auf Kunstrasen spielen will, allerdings noch nicht beobachten konnte und somit auf andere Quellen angewiesen ist.