„Der TuS Iserlohn ist meine Heimat“

Iserlohn. Im Rahmen unserer Serie zum 175-jährigen Jubiläum des TuS Iserlohn stellen wir die Volleyball-Abteilung vor.

Die Geschichte des Volleyballs beginnt Ende des 19.Jahrhunderts in den USA: William G. Morgan hat die Sportart erfunden und als Hybridversion aus Federfußball („Mitonette“) und Tennis wegen des trennenden Netzes entwickelt. „Durch das Netz ist die Aggressivität herausgenommen und auch der direkte Körperkontakt. So entwickeln sich keine großen Animositäten. Die Begegnung und das Miteinander haben eine besondere Bedeutung, das finde ich gut beim Volleyball“, nennt Axel Kahl, Leiter der Volleyballabteilung des TuS Iserlohn, Aspekte, die auch Morgan bei der Erfindung der Sportart wichtig waren: das Spiel ohne Körperkontakt mit einer gesellschaftlich verbindenden Komponente.

Erfolgsgeschichte beginnt 1962 in Bömberg-Turnhalle

Über Kuba, Japan und China Anfang des 20. Jahrhunderts fand die Sportart in den 1920er-Jahren in Europa allmählich Verbreitung, erhielt 1924 in Paris erstmals als Demonstrationssport auch olympischen Charakter. Doch erst 40 Jahre später bei „Tokio 1964“ gehörte Volleyball offiziell zum Olympia-Programm. 1955 wurde der Deutsche Volleyballverband in Kassel gegründet. 1962 begann die TuS-Volleyballgeschichte in der Schulturnhalle am Bömberg und setzte nach dem Umzug in die Carl-Diem-Sporthalle Mitte der 1960er-Jahre zum Erfolgszug an. Der heutige TuS-Abteilungschef Kahl ist ein Iserlohner Volleyballkind der ersten Stunde: „Ich habe beim TuS in der Turnabteilung angefangen, dann auch unter Max Anschütz trainiert, der unsere Volleyballabteilung in der Gründungsphase entscheidend geprägt hat.“

Anschütz, der als Spieler mit dem USC Münster 1969 Deutscher Meister wurde, entwickelte den Verein zu einer Topadresse des bundesweiten Volleyballsports. In der Saison 1974/75 stieg der TuS in die 2. Bundesliga auf, verpasste vier Jahre später hauchdünn den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse und gewann mit der A-Jugend 1975 die Deutsche Meisterschaft.

„Das waren tolle Jahre“, erinnert sich Kahl an die erste Boom-Phase, aus der Robert Effler und Frank König sogar als Nationalspieler hervorgingen. Während Kahl diese erste Erfolgsphase als interessierter Zuschauer verfolgte, stieg er 1993 als Funktionär mit strategischem Geschick ein. „Der damalige Vorsitzende der Turnabteilung Werner Ettemeyer hatte mich überzeugt, die Leitung der Volleyballabteilung zu übernehmen“, schildert Kahl, der die zweite Erfolgsphase der Abteilung einleitete: Er erkannte das Freiluftpotenzial der Sportart, setzte bereits 1996 wichtige Maßstäbe für die Etablierung von Beachvolleyball und war damit Impulsgeber für das fest auf zwei Säulen stehende Förderungssystem der Sportart beim TuS. Aus dem neu gegründeten Beachvolleyball-Zweig, der 2006 mit dem Umzug aus dem Freibad Schleddenhof ins Hembergstadion einen zusätzlichen Schub bekam, stieß Stefan Windscheif in die Weltspitze vor. 2006 wurde er U20-Europameister, ein Jahr später holte er Bronze bei der U21-WM und 2011 gelang der neunte WM-Platz. In dieser zweiten Phase lief es „Open Air“ und unterm Hallendach, wie Kahl erläutert: „Unsere Damenmannschaft schaffte den Aufstieg in die 2. Bundesliga.“

Die damalige US-Trainerin und Olympia-Medaillengewinnerin Tonya „Tee“ Williams steht exemplarisch für den Erfolg des dualen Systems beim TuS: Genau wie Erfolgscoach Anschütz Ende der 1960er-Jahre wurde sie mit dem USC Münster 2004 Deutscher Meister und hat ihr Wissen als Trainerin an die TuS-Sportlerinnen vermittelt. Wenn Kahl auf Williams blickt, denkt er an eine „große Persönlichkeit“, die dem Verein eine besonders leistungsstarke Richtung gegeben hat. Unter Williams entstand das heute und auch künftig noch gültige Synonym für die Abteilung: „Wir sind und bleiben die Panther“, sagt Kahl.

Bei einem Bundesliga-Heimspiel der Damen hatte es 2008 eine Abstimmung für diesen Namen gegeben. Aber auch die Herren sorgten in der jüngeren Geschichte der TuS-Volleyballabteilung für Furore, gewannen im Pokal gegen den Drittligisten TV Hörde und haben sich Renommee in der Oberliga erarbeitet. Die Senioren mit Axel Kahl als Zuspieler gewannen 2018 die „Westdeutsche Meisterschaft“ und belegten bei der Deutschen Meisterschaft den vierten Platz.

„Radio Panther“ vernetzt die Mitglieder der Abteilung

Zum „Goldenen Jubiläum“ – dem 50. Geburtstag der Abteilung im Jahr 2012 – war die Mitgliederzahl mit 230 auf dem Peak. Perspektivisch will Kahl, der aktuell rund 150 Mitglieder vermeldet, wieder in den 200er-Bereich kommen und hat die nächste Entwicklungsphase des Vereins bereits eingeleitet: Der vierte Beachvolleyball-Platz entsteht als Multisportfeld, auf dem auch Beachhandball und Beachhockey möglich sein werden.

Zudem verfügt die Abteilung über mehrere lizenzierte Trainer, kann also eine fachlich versierte Vermittlung der Sportart gewährleisten. Insbesondere die Entwicklung der Nachwuchsabteilung liegt Kahl am Herzen: „Wir möchten das Fundament verbreitern und werden unsere Kooperation mit den Grundschulen ausbauen, um auch schon ganz junge Talente für den Volleyball zu begeistern.“ Mit seinem Team hat Kahl die Abteilung bereits fit für die nächste Dekade gemacht: Über den digitalen Kanal „Radio Panther“ sind die Mitglieder untereinander bestens vernetzt, erfahren von wichtigen Terminen und Angeboten der Volleyballabteilung – ein zukunftsfähiges Konzept. „Wir möchten noch mehr zusammenwachsen und Aktivitäten bieten, die über die Sportart hinausgehen, auf diese Weise eine besondere Zusammengehörigkeit schaffen“, verdeutlicht Kahl den Ansatz und ergänzt, was der Verein für ihn bedeutet: „Der TuS Iserlohn ist meine Heimat.“

