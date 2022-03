Iserlohn Roosters: So haben zwei Siege die Laune verändert

Iserlohn. Mit einem Sechs-Punkte-Wochenende haben die Roosters die Trendwende geschafft. Gegen Köln wollen sie nun nicht erneut Aufbauhilfe leisten.

Wie schnell sich das Blatt doch wenden kann! Am letzten Mittwoch musste Jamie Bartman, der Co-Trainer der Iserlohn Roosters, noch versuchen, die ernüchternd schwache Leistung beim 3:4 in Schwenningen zu erklären. Zwei Spiele und zwei überzeugende Siege später lacht wieder die Sonne über dem Seilersee. Am trainingsfreien Montag widmete sich Bartman der Analyse und natürlich der Vorbereitung auf die nächste Aufgabe. Schon an diesem Dienstag geht es für die Sauerländer bei den Kölner Haien weiter.

Aber weil es so schön war, widmete sich Bartmann etwas intensiver der Rückschau. Er begann beim Schwenningen-Spiel, in dem er nach dem verkorksten ersten Drittel eine kämpferische Steigerung sah. Auch in Mannheim geriet die Mannschaft früh ins Hintertreffen, und Schlüsselszene für den Co-Trainer war das nicht gegebene zweite Tor der Adler. „Danach hat sich das Spiel gedreht, das Momentum war auf unserer Seite.“ Am Ende landeten die Roosters einen überraschenden 4:2-Erfolg, und was der bewirkte, konnte man am Sonntag im Heimspiel gegen Wolfsburg sehen.

Kleinendorst will in Köln wieder an der Bande stehen

„Das war das beste Spiel, seit ich hier bin“, lobte Jamie Bartmann nach dem überzeugenden 5:1. „Das Selbstvertrauen war da, und die Mannschaft hat endlich einmal die Intensität über 60 Minuten hoch gehalten.“ Er hatte schon vor dem ersten Bully ein gutes Gefühl, denn die Stimmung in der Kabine war eine ganz andere als noch vor einer Woche. Da wurde es auch gar nicht weiter thematisiert, dass wichtige Spieler ersetzt werden mussten.

„Philip Riefers ist erstmals seit Wochen wieder als Verteidiger aufgelaufen, und er hat das toll gemacht. Auch Erik Buschmann hat hervorragend gespielt.“ Und für einen weiteren Defensivakteur freute sich Bartman besonders: Simon Sezemsky, den er auch aus der gemeinsamen Zeit in Augsburg kennt, schoss seine ersten Saisontore. Der Co-Trainer sah bei einigen Akteuren deutliche Leistungssteigerungen, was ihn sehr zuversichtlich für die kommenden Wochen macht. „Wir können uns nicht auf vier oder fünf Leute verlassen, wenn wir als Mannschaft Erfolg haben wollen.“

Gegen die Kölner Haie wird sich personell gegenüber Sonntag nicht viel ändern, nur Hubert Labrie ist nach seiner Sperre wieder dabei. Natürlich ist den Roosters bewusst, dass sie am einzigen Lichtblick in dem bisher trostlos verlaufenen Jahr der Haie beteiligt waren, als sie vor einer Woche in der Lanxess Arena die Punkte abgaben. Jamie Bartman ist davon überzeugt, dass die Mannschaft alles daran setzen wird, dass sich die Aufbauhilfe nicht wiederholt. Dabei wollen sich die Roosters auf ihre Stärken und auf ihren Matchplan konzentrieren. „Wir beschäftigen uns nicht so sehr mit dem Gegner, dessen Besetzung und dessen momentaner Verfassung“, sagt der Co-Trainer. „Es geht darum, 60 Minuten Vollgas zu geben.“

In die direkte Vorbereitung des Kellerduells zwischen dem Zwölften und dem Vorletzten wird wohl Chefcoach Kurt Kleinendorst eingreifen, der am Montag ein negatives Schnelltestergebnis erhielt, das nun aber durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. Er dürfte also wieder an der Bande stehen und zuvor mit seinem Trainerstab die Marschroute und die Besetzung diskutieren. Noch unklar ist, wer im Tor steht. Andreas Jenike hat zuletzt hervorragend gehalten, aber beim letzten Auftritt in Köln stand Hannibal Weitzmann zwischen den Pfosten. „Andy muss sicher auch einmal pausieren, aber ob das jetzt der Fall sein wird, müssen wir noch genau überlegen“, sagte Bartman.