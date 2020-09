Der SG Hemer gelingt ein überraschender Auftaktsieg

Iserlohn. Fußball-Nachwuchs: C2-Junioren des FC Iserlohn nehmen körperlich überlegene Gäste aus Soest spielerisch auseinander.

Beim überkreislichen Fußball-Nachwuchs überraschten die A-Junioren der SG Hemer mit einem 5:0 über den SV Herbede. Dagegen mussten Borussia Dröschede und Neuling SC Hennen Lehrgeld bezahlen.

A-Junioren: SG Hemer - SV Herbede 5:0 (2:0). Mit einem Auftaktsieg in dieser Höhe hatte niemand gerechnet. „Aber die Jungs waren nach holpriger Vorbereitung heiß“, sagte Stefan Odenhausen. Der SG-Trainer zollte dem vierfachen Torschützen Steinhoff, dem noch zwei weitere Treffer nach umstrittener Abseitsposition aberkannt wurden, ein Sonderlob. Dazu gab es noch zwei rote Karten, eine für den Hemeraner Maliqi (70.). Wenig später erwischte es den SV-Keeper (Handspiel außerhalb des Strafraumes).

SC Hennen - SG Wattenscheid 0:7 (0:3). „Dieser Titelanwärter war nicht unsere Kragenweite. Wir hoffen weiterhin auf Punkte in den Spielen gegen Teams auf Augenhöhe“, erklärte Marco König, der mit der Vorstellung seiner Mannschaft in der ersten Viertelstunde durchaus zufrieden war. Der erste Wattenscheider Doppelschlag warf den Neuling zurück. Nach dem 0:4 kurz nach Wiederanpfiff steckten die Zebras auf. Zu allem Überfluss verletzte sich der kurz zuvor erst eingewechselte Weber schwer am Knie.

Bei Wiemelhausen war jeder Schuss ein Treffer

Concordia Wiemelhausen - Bor. Dröschede 6:0 (4:0). Jeder Schuss ein Treffer. Nach diesem Motto verfuhren die keineswegs überragenden Bochumer. „So paradox es klingt, aber wir waren das bessere Team. Der Spielverlauf wurde völlig auf den Kopf gestellt, aber unsere Fehler wurden gnadenlos bestraft“, stellte Trainer Gero Denniger klar. Jetzt wollen die Dröscheder intensiv an der mannschaftlichen Geschlossenheit arbeiten und den unerwarteten Fehlstart ausbügeln.

B-Junioren: SV Hüsten - FC Iserlohn II 3:2 (1:0). Das Team von Christian Buchholz fühlte sich benachteiligt, denn erst in der viel zu lang bemessenen Nachspielzeit fiel der Hüstener Siegtreffer. „Das war dennoch ein starker Auftritt. Wir hätten nicht mit leeren Händen nach Hause dürfen“, kommentierte der FC-Trainer. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste mit der 2:1-Führung im Rücken das Spiel im Griff. Zur Vorentscheidung fehlte jedoch der dritte Treffer.

C-Junioren: FC Iserlohn II - Westfalia Soest II 5:1 (4:1). Das körperlich überlegene Westfalia-Team konnte in spielerischer Hinsicht nicht mithalten und geriet schnell auf die Verliererstraße. „Das war ein hochverdienter Sieg. Wir haben besonders in der ersten Hälfte flott kombiniert und schöne Tore erzielte“, resümierte Trainer Sascha Clever. Im Vorgefühl des sicheren Sieges schalteten die Iserlohner nach der Pause einen Gang zurück.

Bor. Dröschede - RW Ahlen 3:5 (1:2). Die Mehrzahl der individuellen Fehler entschied diese Partie auf Augenhöhe. Trainer Sebastian Franke war mit der spielerischen Leistung und der Torausbeute zufrieden. In den anderen Bereichen schöpften die Dröscheder ihr Potenzial nicht aus, drei Gegentore innerhalb von nur sechs Minuten besiegelten diese Heimniederlage. „Leider hat das bessere Team nicht gewonnen“, so Franke, der den Einsatz lobte.

SC Hennen - SpVg Oelde 1:5 (1:3). Erst kam der Schiedsrichter zu spät, der Anstoß verzögerte sich um eine halbe Stunde. Dann fiel Menzel mit einem Wespenstich unter dem Auge aus und in der 25. Minute zog sich Leon Glingener einen Bruch der linken Hand zu. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Dann kassierten die kampfstarken Hennener in vier Minuten zwei Gegentore. „Es ist ein Lernprozess, unsere Fehler wurden bestraft. Unter normalen Umständen hätten wir gewinnen können“, so Trainer Lukas Glingener.

D-Junioren: FC Iserlohn - SC Listernohl-Windhausen-Lichtringhausen 7:0 (3:0). „Das war ein Auftakt nach Maß,“ freute sich Joshua Weische. Nach kurzer Anlaufzeit kamen die Iserlohner, die zu Beginn noch in ihrem Aufbauspiel gestört wurden, gut in Schwung. Besonders nach dem Wechsel wurde noch schneller kombiniert, da konnten die keineswegs defensiv eingestellten Gäste nicht mithalten.

BSV Menden - SG Hemer 5:0 (1:0). Die Mannschaft von Thorsten Nikolaus begann nervös, steigerte sich dann aber. Nach dem Wechsel sorgte der BSV mit einem Doppelschlag zum 3:0 für die Entscheidung gegen die auch körperlich überlegenen Hemeraner. „Der Mendener Sieg geht auch in dieser Höhe vollauf in Ordnung. Wir müssen noch viel lernen, sind aber guter Dinge“, stellte der SG-Trainer klar.