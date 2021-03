Der Saisonabbruch im Fußball ist für Reimann unausweichlich

Iserlohn. Es ist keine Rückkehr ins Mannschaftstraining in Sicht. Das Denkmodell des Kreisvorsitzenden: Unterbrochene Serie läuft bis 2022

Noch kicken die Nachwuchsfußballer auf den Sportplätzen vor Ort, doch damit dürfte es in der kommenden Woche vorbei sein, wenn die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft tritt. Bei den Seniorenmannschaften liegt das letzte Mannschaftstraining dagegen bald fünf Monate zurück, und es zeichnet sich immer mehr ab, dass es in der laufenden Saison keinen Spielbetrieb mehr geben wird. Was im übrigen auch für den Nachwuchs gilt. Horst Reimann, dem Vorsitzenden des Fußballkreises, genügt der Blick auf den Kalender, um die Wiederaufnahme der Punkterunde als aussichtslos anzusehen.

„Selbst wenn es in der zweiten Aprilhälfte schrittweise wieder los gehen würde, muss man davon ausgehen, dass vor Mitte Mai kein volles Mannschaftstraining möglich ist. Vier Wochen Vorbereitungszeit sind aber mindestens nötig, so dass man bis Ende Juni niemals auf 50 Prozent aller Spiel kommen kann.“ Für ihn ist der Abbruch unausweichlich, aber aus der Verbandszentrale kommen noch keine entsprechenden Signale.

Reimann kann sich allenfalls vorstellen, in Juni noch die Pokalrunden über die Bühne zu bringen, die Meisterschaft hat er gedanklich dagegen schon abgehakt. Der Kreisvorsitzende bringt jedoch ein Modell ins Spiel, das eine Alternative zur Annullierung (Schlussstrich ohne Auf- und Absteiger) wäre. „Man könnte die unterbrochene Saison doch im Herbst wieder aufnehmen und dann bis zum nächsten Sommer zu Ende spielen.“ Niemand bekäme den Klassenerhalt geschenkt, und keiner, der aussichtsreich im Titelrennen liegt, müsste seine Aufstiegshoffnungen begraben.

Auf Kreisebene könnte er theoretisch so verfahren, braucht dazu aber die volle Unterstützung der Vereine. „Doch es würde garantiert Gegenstimmen geben, wenn ich das vorschlage.“ Unabhängig davon will er sich aber in Kürze ein Meinungsbild der Vereine einholen, damit die erforderlichen Weichenstellungen von einer breiten Mehrheit gestützt werden.