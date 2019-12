Der Ruhestand kann noch warten

Dieses Reiseziel steht normalerweise nicht auf seiner Favoritenliste. Wasser mag er nicht, und Faulenzen am Strand hat er noch nie etwas abgewinnen können. Doch Ende November genoss Klaus Hennecke die Tage mit der Familie auf Teneriffa und gewiss auch die Ruhe, die er daheim in Hemer kaum gefunden hätte. Denn pünktlich zum 70. wäre die Schar der Gratulanten wohl stattlich geworden. Und weil sich dieser mit elektrischen Geräten eigentlich bestens vertraute Mann bis vor einem Jahr erfolgreich dem Handybesitz widersetzte und das Gerät heute eigentlich nur nutzt, um Fotos seines eineinhalbjährigen Enkels Tom zu begutachten, konnte die telefonische Kontaktaufnahme pünktlich zum Geburtstag ohnehin nicht funktionieren.

„Ich fühle mich wirklich nicht wie Siebzig. Ich bin topfit und habe keine Probleme mit Knie oder Hüfte wie mancher meiner Freunde“, sagt Hennecke. Und wenn man diesen vitalen und scheinbar immer gut gelaunten Mann erlebt, dann kann man durchaus nachvollziehen, dass er keinen Gedanken an den Ruhestand verschwendet. Täglich steht er in seinem Laden („das ist mein Hobby“), die Arbeit und die damit verbundene Kommunikation mit der Kundschaft machen ihm Spaß.

Das Geschäft an der Hauptstraße in Hemer wurde früher als HTV-Geschäftsstelle bezeichnet, weil sich die Handballer fast die Klinke in die Hand gaben. Aber HTV wurde während seiner Vorstandszeit schließlich auch gern als Kürzel für „Hennecke Television“ bezeichnet. Im Februar 2013 gab er die Vereinsführung ab, den ihm angetragenen Ehrenvorsitz lehnte er mit dem Hinweis ab, dafür noch viel zu jung zu sein, doch der Rückzug verlief nicht so harmonisch, wie er offiziell gern dargestellt wurde. Und deshalb erlebt man Klaus Hennecke auch ungewohnt einsilbig, wenn man mit ihm über die aktuelle Situation des HTV sprechen will. „Kein Kommentar“, lautet dann die Antwort. Und so hält er es eigentlich seit seinem Rückzug vor bald sieben Jahren.

Leicht ist diese Konsequenz nicht, denn das Thema Handball ist allgegenwärtig, weil viele Mitglieder seines großen Freundeskreises diese Sportart favorisieren, beim HTV gespielt haben und zum Teil auch aktuell noch im Verein engagiert sind. Und so gibt es diverse Ehemaligen-Zirkel – ob Evergreens oder Dritte – die sich regelmäßig treffen, zusammen trainieren und stets viel zu erzählen haben. Hennecke ist freitags in der Dart- und Fußballrunde aktiv, aber auch gern gesehener Gast in den anderen Gruppen der Ex-Handballer. Der von Hennecke geprägte „alte“ HTV, bei dem Harmonie und familiäre Atmosphäre eine zentrale Rolle spielten, lebt in den Zusammenkünften der Ehemaligen weiter.

Als Vorsitzender kümmerte sich Hennecke mit Leidenschaft um die Aktiven, und die gaben es zurück, wenn er Hilfe brauchte. Bedarf an kräftigen Männern bei die Auslieferung von Waschmaschinen oder Kühlschränken hatte er schließlich regelmäßig.

Wenn der nun 70-Jährige auf seine Amtszeit zurückblickt, dann ist er mit sich im Reinen. „Es war für mich eine schöne Zeit, ich habe mit tollen Menschen zusammengearbeitet, und die Freundschaften, die damals entstanden sind, bestehen heute noch.“ Und wenn man ihn fragt, ob er im Nachhinein irgendetwas anders machen würde, kommt als Antwort ein klares Nein.

Urlaub ohne sportliche Aktivität ist undenkbar

Zum heutigen HTV ist der Kontakt nicht sonderlich ausgeprägt. Er fördert weiterhin die Jugend, aber ein Oberligaspiel hat er in dieser Saison nicht gesehen. Dafür geht Hennecke gern zu Basketballspielen der Kangaroos, und am letzten Wochenende schaute er den Mendener Drittligahandballern dazu. Wobei er sich dem ausgeprägten Fachsimpeln auf der Tribüne natürlich nicht entziehen konnte und wollte. Man kennt ihn und plaudert gern mit ihm.

Auch wenn das Thema Handball immer noch allgegenwärtig ist, kann er sich nicht vorstellen, noch einmal ein Amt zu übernehmen. Er hat es in den letzten Jahren zu schätzen gelernt, mehr Zeit mit Ehefrau Petra und überhaupt mit der Familie verbringen zu können und keinen Urlaub mehr nach dem Handball-Terminplan ausrichten zu müssen. Gleich geblieben ist über die Jahre aber die Urlaubsgestaltung. „Mindestens einmal zum Skilaufen, und im Sommer zum Wandern in die Berge.“ Aktivitäten müssen einfach sein, was wohl seine Fitness erklärt.

Nur zu lange mag er seinem geliebten Hemer nicht fern bleiben. „Spätestens nach zwei Wochen muss ich wieder im Laden stehen. Mir fehlen dann die Treffen mit meinen Freunden und die Gespräche mit der Kundschaft.“ Wenn andere mit 70 längst den Ruhestand genießen, ist der für Klaus Hennecke überhaupt kein Thema. „Ich möchte bis zum hundertjährigen Jubiläum dieses Betriebes noch arbeiten.“ Das wäre 2027. Und eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass dieser Mann mit seiner beispielhaft positiven Lebenseinstellung das nicht schaffen wird.