Der Roosters-Kader ist fast komplett

Jetzt also auch noch Joe Whitney: Ihn hat Christian Hommel, der Sportliche Leiter der Iserlohn Roosters am Freitag an Land gezogen – ein bisschen sogar zu seiner eigenen Überraschung. „Unter normalen Umständen wäre er für uns nicht unbedingt zu greifen gewesen. Aber mit unserem Konzept und der Darstellung seiner Rolle, die er bei uns einnehmen soll, haben wir ihn überzeugt. Ich bin wirklich heilfroh, ihn am Seilersee begrüßen zu dürfen.“ Hommel rechnet dem neuen Stürmer dessen Bodenständigkeit hoch an, der mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern nach Iserlohn kommen wird.

Mit dem Tags zuvor geglückten Transfer von Philip Riefers sieht Hommel den Kader „zu 90 bis 95 Prozent“ als komplett an. „Wir versuchen noch Spieler für die Tiefe des Kaders zu bekommen. Ein, zwei Leute wären gut, aber das ist auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit.“ Iserlohns Macher im sportlichen Bereich setzt sich dabei nicht unter Druck. „Wir können auch noch in einem Monat Spieler verpflichten. Den Markt werden wir jedenfalls im Auge behalten.“ Abgänge sind übrigens keine mehr vorgesehen. Das ist vor allem deshalb erwähnenswert, weil zuletzt gemunkelt wurde, dass es einige Herrschaften im Roosters-Team geben soll, die nicht zum Gehaltsverzicht bereit gewesen sein sollen. Und dabei habe es sich nicht ausschließlich um Spieler gehandelt. Befeuert werden derartige Gerüchte etwa durch das Profil von Jim Midgley in einem sozialen Netzwerk. Seinem beruflichen Werdegang zufolge liegt seine Tätigkeit als Co-Trainer der Roosters bereits in der Vergangenheit. Konkret dazu wollte Hommel keinen Kommentar abgeben, zu der Gehaltsverzichtsdebatte generell hatte er sehr wohl etwas zu sagen. „Wir hatten aber deswegen keine Wackelkandidaten, sondern nur ein paar Leute, die zu diesem Thema zwei, drei Fragen mehr hatten als andere. Das ist doch verständlich. Wer macht schon vor Freude Luftsprünge, wenn er auf Geld verzichten soll?“

Co-Trainer Jim Midgley kommt nicht mehr zurück

Die volle Konzentration gilt jetzt dem Saisonstart am 23. Dezember in Krefeld. In der kommenden Woche wird mit der Vorbereitung auf dem Eis begonnen, Stichtag ist der nächste Dienstag, 1. Dezember. Das Team wird sich dann mehr oder weniger in der Eissporthalle verbarrikadieren. Jedenfalls spricht Hommel von einer „absoluten Kontaktunterbrechung“. Niemand soll von außen das Virus in die Nähe der Mannschaft bringen können. „Schon vor dem ersten Training werden wir das Team testen. Jeden mit Krankheitssymptomen nehmen wir sofort raus. In solchen Fällen testen wir erneut alle durch.“ In diesem Stil geht es nach dem Saisonstart weiter. „Mindestens 36 Stunden vor den Spielen müssen wir testen, das Ergebnis muss spätestens vier Stunden vor Spielbeginn vorliegen“, schildert Hommel den von der Liga vorgeschriebenen Ablauf.

„Test“ ist generell das Stichwort der Stunde. Denn ohne Spielpraxis soll die Mannschaft nicht auf ihre Gegner in der Liga losgelassen werden. „Mindestens zwei Vorbereitungsspiele möchten wir vereinbaren, gerne hätten wir ein drittes Spiel, aber auch das unter Dach und Fach zu bringen, wird nicht einfach. Trotzdem: Wir wollen das Maximum aus der Vorbereitung herausholen.“ Unabhängig davon hat Hommel keine Sorge, dass die Mannschaft der Musik hinterherlaufen könnte. „Ich glaube, dass wir uns verbessert haben.“

Hommel sagt, er habe im Zuge der Vertragsverhandlungen immer wieder festgestellt, dass Iserlohn einen guten Ruf in der Branche hat. „Die Spieler wollen alle in unserem Hexenkessel auflaufen“, begründet er, obwohl er mit diesem Pfund momentan nicht wuchern kann. Doch Hommel gibt die Hoffnung nicht auf, dass die Mannschaft von Trainer Jason O’Leary im Laufe der Saison doch noch vor Zuschauern spielen darf.