Der Letmather TV lässt einen Punkt liegen

Die Bezirksliga-Handballer des Letmather TV treten auf der Stelle. Gegen abstiegsgefährdete und hausbackene Hagener musste man sich am Ende mit einem Remis begnügen, das die Gäste wie einen Sieg feierten.





Handball-Bezirksliga: Letmather TV - VfL Eintracht Hagen IV 21:21 (10:8). Nach Ablauf der regulären Spielzeit hatte es Timo Wunderlich in der Hand, mit einem Siebenmeter den Abend zu retten, doch der eigentlich sichere Schütze scheiterte an diesem Abend auch mit seinem zweiten Versuch an VfL-Keeper Kappe. Das hatte schon tragische Züge, weil Wunderlich in dieser Partie einer der Aktivposten war. Mit seiner Hereinnahme nach einer frühen Auszeit von Trainer Jochen Müller (11.) bekam das Spiel der Hausherren nach trostlosem 1:4-Rückstand Struktur.

Erst mit Timo Wunderlich kommt Struktur ins Spiel

Wunderlich ging dahin, wo es weh tut und riss damit für Christopher Temp die Lücken, die dieser mit präzisen Würfen nutzte. Weil Keeper Tristan Mertins nun auch noch einen Siebenmeter hielt, hieß es nach 25 Minuten 8:6 für die Gastgeber, die diesen Vorsprung auch mit in die Pause nahmen.

Im zweiten Durchgang schickte Coach Müller auch noch Routinier Christian Budde auf das Feld. Er und Wunderlich trafen zum 12:9 (34.). Über die höchste Führung in der gesamten Partie durfte sich der LTV aber nicht lange freuen, weil sich die „kleinen Hagener“ immer wieder in von den Referees geduldeten Endlos-Angriffen erfolgreich „durchwursteln“ konnten. Doch das war bei weitem nicht der einzige Vorteil, den das Gespann den Gästen gewährte. Beinahe wahllos schickte man LTV-Spieler auf die Strafbank, was gleich zweimal längere doppelte Unterzahlphasen zur Folge hatte.

Die kompensierten die Gastgeber mit starkem Kampfgeist, doch es blieb bis zum Schluss eng. 82 Sekunden vor Schluss setzte der frech aufspielende Youngster Janis Schroth beim 21:21 einen Ball auf der Querlatte. Der folgende Hagener Angriff brachte nichts, dafür aber der letzte Gegenstoß von Schroth besagten Strafwurf, der ungenutzt blieb. Nach Spielschluss sprach Jochen Müller von einer weiteren Enttäuschung. „Es ist bitter, so ein Spiel nicht zu gewinnen.“

LTV: Mertins (Moeller); Braun, Schroth (2), Sikora, vom Hofe, C. Temp (7), Wunderlich (4), S. Temp (2), Ilsen (1), Budde (4), Georg, Richter, Münzner (1).