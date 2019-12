Der Kreismeister 2019 wird noch gesucht

Spät, aber nicht zu spät wird der Hallenfußball-Kreismeister 2019 ermittelt. Samstag und Sonntag spielen 16 Teams noch rechtzeitig vor Jahresende um diesen Titel und bilden diesmal die Einstimmung für eine kurze Phase des Budenzaubers, die bis in den Januar hineinreicht. Ausrichter dieser Veranstaltung des Kreises ist der SV Deilinghofen/Sundwig, der Verantwortung in der Hemberghalle übernimmt.

„Es ist schade, dass wir uns sportlich nicht für dieses Turnier qualifiziert haben. Ich sehe es eher als Nachteil, dass wir nur für den Rahmen, also beispielsweise das Catering zu sorgen haben“, sagt Frank Schulte, Vorstandsmitglied des SVD/S. Philipp Borchmann und Oliver Müsse aus dem Führungskreis seines Klubs sind seit Wochen mit der Organisation betraut. Bis zu 25 Helfer werden an den Turniertagen im Einsatz sein. Schulte selbst sieht den späten Termin eher als unglücklich, verweist darauf, dass häufig Mannschaften, die sich zu Beginn des Jahres qualifiziert haben, wenig mit den Teams gemein haben, die am Wochenende auflaufen.

Nicht zuletzt deshalb kündigt er eine intensive Analyse im Anschluss an, bei der man alles kritisch beleuchten werde. Für die Deilinghofener hat der aktuelle Einsatz aber auch etwas von einem Probelauf, denn am 11./12. Januar richtet der Verein die Stadtmeisterschaft in Hemer aus. Die Preisgelder, um die es jetzt in Iserlohn geht, sind allerdings attraktiver als jene der Stadt-Titelkämpfe. Für den Sieger gibt es 750 Euro, 400 Euro erhält der Zweite. 200 und 100 Euro gibt es für die Teams auf den Plätzen drei und vier.

Von den heimischen Klubs gehören traditionell der FC Iserlohn und Borussia Dröschede zum Kreis der Favoriten. Der Westfalenligist spielt in der Gruppe 3 mit dem SC Hennen, Vatanspor Hemer und dem BSV Lendringsen um die beiden ersten Plätze, die zur Teilnahme an der Zwischenrunde berechtigen. „Es gibt bei uns genügend junge Spieler, die Lust haben, in der Halle zu spielen, aber vielen ist auch die Verletzungsgefahr zu groß“, sagt FCI-Coach Mario Plechaty. Er verzichtet mit seinem Team auf eine Vorbereitung in der Halle, da parallel die Weihnachtsfeier stattfindet, wenn die einzige Hallenzeit verfügbar wäre. Dennoch lautet das Ziel „weiterkommen und gewinnen“.

FC Iserlohn und Dröschede mitjungen Teams am Start

Mit der bestmöglichen Elf möchte auch Borussia Dröschede so weit kommen wie es geht. Allerdings wird Coach Dragan Petkovic einige ältere Akteure schonen, hat aber volles Vertrauen in seine jungen Kräfte. „Wir haben da einige Jungs aus der zweiten Reihe, die sich bei einem solchen Turnier beweisen wollen“, kündigt er an. Den Termin hält er für suboptimal, zumal er die Pause zwischen Punktspielen und Stadtmeisterschaft um eine Woche verkürzt. In der Gruppe vier misst sich das Team mit Menden Türk, Sinopspor und dem Ligakonkurrenten BSV Menden.

Los geht es in der Hemberghalle am Samstag um 13 Uhr mit der Partie zwischen dem SSV Kalthof und Holzpfosten Schwerte. Die Zwischenrunde beginnt am Sonntag um 11 Uhr, die Halbfinals finden um 15.15 und 15.35 Uhr statt. Das Finale ist für 16.20 Uhr terminiert.