Der kleine Pieks macht den Unterschied

Iserlohn. Die Handballer sind in Sachen Impfquote den Fußballern voraus. Verantwortungsvoll handeln alle Vereine.

Nicht einmal 50 Prozent beträgt die Impfquote bei den Menschen zwischen 18 und 40 Jahren, die Delta-Variante des Corona-Virus treibt die Inzidenz wieder nach oben. Wir haben nachgefragt, wie es mit dem Impfstatus bei den aktiven Fußballern und Handballern aussieht. Fazit: Im Fußballlager besteht noch erheblicher Nachholbedarf, die Handballer gehen mit gutem Beispiel voran.

Beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin ist Oliver Ruhnert, Sportchef der Köpenicker und Fraktionsvorsitzender (Die Linke) im Iserlohner Rat, mit der Impfquote im Kader von Trainer Urs Fischer durchaus zufrieden. „Derzeit haben fast 90 Prozent der Spieler vollen Impfschutz. Es gibt gute Argumente, mit ausreichendem Impfschutz die Pandemie unbeschadet zu überstehen.“ Aber der Fußball-Manager schränkt auch ein. „Leider gibt es auch bei uns Verweigerer. Es bleibt jedoch eine individuelle Entscheidung, das muss man akzeptieren.“ Die Union-Kicker sind viel auf Achse, nicht nur in der Bundesliga. Am 19. August starten die „Eisernen“ in der neu geschaffenen Conference League. Oliver Ruhnert setzt sich vehement dafür ein, mit bereits erfolgreich durchgeführten Aktionen die Impfquote zu steigern.

In die Gruppe der Ungeimpften muss nach seiner Ansicht viel mehr Bewegung kommen. Neben den Verweigerern gibt es nämlich viele Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht den Weg finden, die gewünschte Immunität zu erreichen. Er fordert daher gezielte Aktionen außerhalb der Impfzentren. „Der Impfstoff muss jetzt zu den Leuten kommen, damit die Kampagne wieder Fahrt aufnimmt. Der im Märkischen Kreis eingesetzte Impfbus ist da nur eine Möglichkeit. Es gibt genügend Leute, denen der Weg zum Impfzentrum und zum Hausarzt schwerfällt.“

Die Impfkampagne muss wieder Fahrt aufnehmen

Für die heimischen Sportler hat sich am Ritus wenig geändert: Treffpunkt am Spielort, umziehen, spielen und abschließend duschen, da sollte man allein aus Selbstschutz mit einer Vollimpfung aufwarten. Bei den zwei heimischen Fußball-Branchenführern aus der Westfalenliga sieht es total unterschiedlich aus. „Aus unserem Kader sind wenige Spieler geimpft, Trainer und Betreuer allerdings schon. Wir haben einen ganz jungen Kader, da müssen wir jetzt etwas machen“, bringt es Ernst Greve, Geschäftsführer des FC Iserlohn, auf den Punkt. Auch von den Frauen kann er momentan keine gute Nachrichten übermitteln: Auch hier sei kaum eine Spielerin geimpft.

Er hat jedoch positive Signale vernommen, dass in Kürze Bewegung in die Szenerie kommt. Borussia Dröschede hat sich umgehört und durch Vorstandsmitglied Uwe Ginsberg geantwortet. „Im Kader der ersten Mannschaft fehlen noch neun Spieler, dann wären wir durch.“ Die Landesliga-Frauen von der Emst sind schon einen Schritt weiter. „Unsere Impfquote liegt jetzt schon bei über 90 Prozent“, gab der sportliche Leiter Guido Knitter bekannt. Auch bei den Frauen des Bezirksligisten SF Sümmern geht es voran. „Gut zwei Drittel der Spielerinnen sind aktuell geimpft. Eine Ärztin aus dem Umfeld der Mannschaft hat für diese Thematik sensibilisiert. Das Ergebnis war überaus positiv. Dadurch ist der nötige Schwung hereingekommen“, erklärt Trainer Steven Krieg.

Noch Nachholbedarf gibt es beim Bezirksligisten SV Deilinghofen/Sundwig, wo inzwischen 16 Akteure aus dem Kader geimpft sind. „Es fehlen noch sechs Spieler“, teilt Trainer Ercan Linke mit. Er hofft, dass sich die restlichen Akteure schnell um einen Impftermin bemühen, überlässt den Akteuren allerdings die weitere Vorgehensweise. Der SC Hennen beachtet nach eigenen Angaben die Regelungen der aktuellen Corona-Verordnung. „Wir nutzen die Kabinen gemäß den Auflagen, halten Abstände ein und lassen nur zwei Spieler gleichzeitig duschen“, berichtet der sportliche Leiter Marvin Horn. Nach seinem Kenntnisstand sind Trainer und Betreuer sowie einige Spieler geimpft: „Eine Liste über die Impfquote führen wir jedoch nicht.“

Bernd Steinau, Vorstand des ASSV Letmathe, ist mit dem Verlauf der bisherigen Impfungen bei den Aktiven zufrieden: „Bei den Männern sind bis jetzt zwei Drittel voll geimpft. Wir werden die Quote noch steigern.“

Beim SSV Kalthof fasst der sportliche Leiter Arlindo Henriques das Ergebnis seiner Nachfrage zusammen. „Im Kader der beiden Mannschaften ist ungefähr die Hälfte aller Spieler vollständig geimpft.“ Bei den Handballvereinen liegt die Quote deutlich höher: „Sich in der heutigen Zeit impfen zu lassen, ist eminent wichtig“, macht Lars Heierhoff deutlich.

Der Jugendleiter des Handball-Oberligisten HTV Hemer, der sich auch für Spontan-Impfungen ausspricht, hat gute Nachrichten parat. In allen Bereichen, darin ist auch die komplette Nachwuchsabteilung eingeschlossen, vermeldet der Hemeraner Verein eine fast ideale Impfquote von nahezu 100 Prozent. „Gerade die ganz jungen Spieler und Spielerinnen zeigten sich einsichtig, sie wollen ihren Sport weiter in geschütztem Umfeld bei Training und Spiel wahrnehmen“, lobte Lars Heierhoff die verantwortungsvolle Einstellung.

Auch der Handball-Nachwuchs ist schon fast durchgeimpft

Auch Landesligist TV Lössel ist auf einem guten Weg. Laut Trainer Jan-Martin Belgardt fehlen nur noch wenige Akteure bis zur kompletten Vollimpfung. Das gilt auch für die Reserve. „Unsere Spieler bringen das nötige Maß an Verantwortung mit. Es geht nicht nur um unseren Sport, sondern auch um mehr Freiheiten im alltäglichen Leben.“

Vorbildlich sieht es auch beim Bezirksligisten Letmather TV aus. „Alle Spieler der ersten und zweiten Mannschaft sind voll geimpft, wir sind startbereit“, gibt Geschäftsführer Stefan Brunswicker bekannt. Auch A-Jugendtrainer Günther Drechsel äußert sich positiv: „Wir sind fast durchgeimpft.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe