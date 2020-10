Der FLVW lässt den Ball weiterhin rollen

Iserlohn. Bislang keine nachgewiesenen Infektionen auf den Sportplätzen.

Es sollen schon Gerüchte kursiert haben, dass die sich wieder zuspitzende Corona-Krise den Fußball zum Erliegen bringt und die Verantwortlichen die Saison abbrechen. Doch die Vorsitzenden der westfälischen Fußballkreise, die gemeinsam den Verbandsfußballausschuss des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) bilden, haben am Donnerstag anders entschieden.

„Wir spielen weiter“, lautete die Nachricht des Abends. Der für den Amateurfußball verantwortliche FLVW-Vizepräsident Manfred Schnieders begründete: „Der Fußball ist nicht dafür verantwortlich, dass die Inzidenzwerte steigen. Es gibt bislang keine nachweisbaren Fälle, in denen sich Spielerinnen und Spieler untereinander auf dem Spielfeld angesteckt hätten.“ Es wurde mit Zahlen argumentiert.

Nur 1,8 Prozent aller Spiele mussten abgesagt werden

So sind im westfälischen Verbandsgebiet von den bislang rund 25.500 angesetzten Partien im Amateur- und Jugendfußball in der aktuellen Spielzeit 436 ausgefallen, was 1,8 Prozent entspricht. „Wir möchten nicht den Eindruck erwecken, die Saison durchzuprügeln. Aber dort, wo es möglich ist, wollen wir den Spielbetrieb anbieten“, sagte Schnieders. Zudem gäbe es aus der Staatskanzlei der Landesregierung aktuell keine Signale, das Fußballspielen zu untersagen.

Natürlich war auch Horst Reimann, Chef der hiesigen Fußballer, Teil der Runde, die sich zu einer Konferenz zusammenschaltete. Er appellierte an Spieler und Zuschauer, sich an die geltenden Verordnungen zu halten. Schluss ist daher nun mit einigen liebgewonnenen Gewohnheiten. Spieler, die ausgewechselt werden, müssen sich vom Publikum fernhalten. „Sich zu seinen Freunden setzen oder sich das Küsschen von der Freundin abholen, geht im Moment einfach nicht“, sagt Reimann und begründet das mit unterschiedlichen Anwesenheitslisten, in die sich Aktive und Zuschauer eintragen.