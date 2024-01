Der FC Iserlohn siegt, doch die SpVgg Nachrodt wird gefeiert

Iserlohn Der FC Iserlohn verteidigt seinen Titel bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Im Endspiel erweist sich Nachrodt als extrem zäh.

Das gibt es auch nicht oft: Nach dem Endspiel um die 40. Iserlohner Hallenfußball-Stadtmeisterschaft gab es auf der einen Seite den Siegertrainer, der mit der Leistung seiner Mannschaft haderte, und den Trainer des unterlegenen Teams, der keineswegs übertrieb, als er sagte, dass sein Team „Sieger der Herzen“ sei. Doch genau diese Situation ergab sich nach dem packenden Finale, in dem Titelverteidiger FC Iserlohn die Spielvereinigung Nachrodt besiegte.

Finale: FC Iserlohn - SpVgg Nachrodt 4:3. Nachrodts Trainer Sascha Holzmüller war natürlich etwas traurig, vor allem aber stolz auf sein Team, das, von einer fröhlich-feiernden Anhängerschaft durchs Turnier getragen, auch dem haushohen Favoriten das Leben bis zur letzten Sekunde extrem schwer machte. „Das Finale zu erreichen, war aber von vornherein mein Anspruch, weil ich weiß, wie gut meine Jungs sind.“ Sie gingen im Endspiel zweimal in Führung – mit 1:0 durch Jonas Gerstenberg (3. Minute) und mit 2:1 durch Finn Kleinsteuber (5.), einmal kamen sie auch nochmal zurück. Nachdem Jonas Hollmann (4.) und Ayman Moussaoui (7.) für den FCI ausglichen, Sergen Cinar den Favoriten erstmals in Führung brachte (3:2, 12.), war nur eine Minute später Janne Kuret zur Stelle. Es war nach Moussaouis zweitem Streich, dem Tor zum 4:3 in der Schlussminute, keineswegs sicher, dass dies das letzte Wort gewesen sein sollte. Deswegen war Dennis Niggemann, der für die Iserlohner verantwortlich war, auch gar nicht in Jubelstimmung: „Wir haben nur gegen Dröschede richtig Fußball gespielt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir sauberer spielen. Allerdings ist unsere Mannschaft ja auch sehr jung.“

Spiel um Platz 3: Borussia Dröschede - ASSV Letmathe 4:3. Einen ähnlich spektakulären Schlagabtausch lieferten sich die beiden Nachbarn im kleinen Finale. Ein Klassenunterschied war auch hier nicht zu sehen, auch wenn die Borussia dominant und risikoreich spielte. Simon Bank brachte Dröschede in Führung (5.), doch Luis Steinau bestrafte einen der vielen Ausflüge von Borussias Torwart Dustin Heberlein (9.). Im direkten Gegenzug war erneut Bank erfolgreich, und als Denis Kospic das 3:1 erzielte (11.), schien der ASSV schon erledigt. Albert Weingardt (12.) und Gazmen Sala mit einem Überzahltreffer (14.) sorgten aber wieder für den Gleichstand. Das Neunmeterschießen verhinderte Dominik Urumis mit dem 4:3, das er 3,6 Sekunden vor der Schlusssirene erzielte.

Halbfinale 2: ASSV Letmathe - SpVgg Nachrodt 1:6. Wie ein Tornado fegte die Spielvereinigung beim Wiedersehen nach der Vorrundenbegegnung, die auch schon deutlich (4:0) gewonnen wurde, über den ASSV hinweg. Gerstenberg traf zur frühen Führung (1.), Louis Lehmkuhl legte nach (5.) und Fabian Sedlaczek (6.) setzte noch einen drauf. Letmathes Ehrentreffer erzielte Sedon Nkolito, doch dadurch wurde das Nachrodter Feuer nur neu entfacht. Mohamed Hamoudi, erneut Lehmkuhl (beide 9.) und Sedlaczek zum Zweiten sorgten für den höchsten Nachrodter Sieg des Turniers.

Halbfinale 1: FC Iserlohn - Borussia Dröschede 4:1. Für viele Besucher war diese Paarung das eigentliche Endspiel. Ob es dazu ohne den Fehler bei der Tabellenberechnung gekommen wäre? Die Borussia wurde in diesem Spiel jedenfalls ihrem Anspruch, bestes Team des Turniers zu werden, nicht gerecht. Lorentz Shabani und Joel Westheide schossen bis zur 9. Minute mit jeweils zwei Treffern einen hohen wie verdienten 4:0-Vorsprung für den FC Iserlohn heraus. Samet Ünlü betrieb in der Schlussminute nur noch leichte Ergebniskosmetik.

