Der erste Spitzenreiter kommt zu den Iserlohn Kangaroos

„Wir haben alles dafür getan, dass wir spielfähig sind“, sagt Kangaroos-Geschäftsführer Michael Dahmen vor dem heutigen Heimspielauftakt des heimischen Basketball-ProB-Klubs Iserlohn Kangaroos gegen die ART Giants aus Düsseldorf. In der Tat stecken viele Stunden Arbeit zahlreicher Helfer in diesem Spiel, dessen Rahmenbedingungen den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen.

250 Zuschauer hat das Ordnungsamt für die Partie gegen den ersten Spitzenreiter der Serie 2020/21 genehmigt. Seit gestern Nachmittag befindet sich ein Ticket-Restkontingent im freien Verkauf, der online erfolgt. Dauer- und Businesskarten sind logischerweise bevorzugt zu behandeln, wenn es darum geht die wenigen verfügbaren Plätze zu vergeben.

Ebenso professionell wie das Umfeld hat sich die Mannschaft der Iserlohner auf diese Partie vorbereitet, auch wenn das für Trainer Stephan Völkel keine einfache Aufgabe war. „Fünf gegen Fünf war angesichts der Ausfälle nicht möglich“, berichtet der Übungsleiter. Moritz Hübner arbeitete abseits des Feldes für sein Comeback am Samstag, über das aber erst kurzfristig entschieden wird. Teamkollege Moritz Schneider befand sich bis zum gestrigen Tag in Quarantäne und muss ohne Trainingseinheit mit der Mannschaft in das Spiel gehen. Doch letztlich ist das immer noch besser als ein weiterer Ausfall.

„Düsseldorf ist eine sehr athletische Mannschaft, die hohes Tempo geht und dadurch zu schnellen Abschlüssen kommt“, charakterisiert Stephan Völkel den Gast, der im Frühjahr an gleicher Stelle eine deutliche Niederlage kassierte. Das Team hat sich seither allerdings stark verändert und wurde erheblich verstärkt, so dass dieser Gegner für die Kangaroos eine echte Herausforderung darstellt.

Namhafte Neuzugänge verstärken die Düsseldorfer

Aus Österreich wurde der litauische Allrounder Mikutis in die Liga zurückgeholt, vom ProA-Rückzieher Schalke 04 kam Flügelspieler Gulley, aus Frankfurt der amerikanische Aufbauspieler Mavin. Vom ProA-Klub Leverkusen konnte schließlich Routinier Schick verpflichtet werden. Zusammen mit den verbliebenen Stammspielern wie Lollis, Gebhardt oder Kehr hat das Team von Ex-Phoenix-Hagen-Coach Kevin Magdowski definitiv Qualitäten, zu denen auch die aggressive Verteidigung zählt.

Iserlohn Kang. - Giants Düsseldorf

Sa., 19.30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle.

Kangaroos: J. Dahmen, Francisco, Prostran, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dahmen, Marei, Schneider. - Fraglich: Hübner (verletzt).

Letztes Resultat Kangaroos: 75:77 (A) Münster. - Letztes Resultat Giants: 84:67 (H) Wedel. - Gesamtbilanz gegen Düsseldorf: 2 Spiele, 1 Sieg, 1 Niederlage. - Saison 2019/20: 89:90 (A), 98:73 (H).