Der erste Dämpfer für die Roosters

Andreas Jenike, hier im Spiel gegen Wolfsburg, konnte sich in Bremerhaven über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen.

Iserlohn Beim 2:5 in Bremerhaven findet Jason O’Learys Team spät ins Spiel und kassiert viele Strafen

Der Saisonstart war klasse, aber die Bäume wachsen für die Roosters eben doch nicht in den Himmel. In Bremerhaven fanden sie nur mühsam ins Spiel, und als sie endlich voll da waren, brachte sie eine doppelte Unterzahl zu Beginn des Schlussabschnitts auf die Verliererstraße. Aber unter dem Strich gewannen die Pinguins verdient, denn sie investierten mehr, waren spritziger, aggressiver und einfach stärker in der Offensive.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Iserlohn Roosters 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). An der Nordsee gab Neuzugang Ryan Johnston wie geplant sein Debüt, aber nicht geplant war, dass er Ryan O’Connor ersetzte. Der Assistenzkapitän zog sich kurz vor dem Ende der Partie gegen Wolfsburg eine Oberkörperverletzung zu, er wurde bereits operiert und wird nach Aussage von Roosters-Manager Christian Hommel acht bis zehn Wochen fehlen.

Dieser Ernüchterung folgte im Spiel gleich die kalte Dusche, denn nach nur 22 Sekunden traf Krogsgaard mit einem gar nicht mal sonderlich heftigen Schlagschuss. Aber der Puck rutschte Andreas Jenike durch die Schoner. Das Tor zeigte Wirkung. Bremerhaven machte mächtig Druck und nahm das gegnerische Gehäuse unter Beschuss. Die Sauerländer brauchten eine Weile, um sich zu befreien und noch etwas länger bis zu vielversprechenden Offensivaktionen. Raedeke und Fleischer verbuchten noch die besten, aber nach einem flotten ersten Drittel ging die Führung der Hausherren absolut in Ordnung. Auch die Schussbilanz von 17:5 belegt es.

Besser aus Sicht der Gäste verlief der zweite Abschnitt. Allerdings startete Bremerhaven druckvoll, dominierte phasenweise ziemlich eindeutig, kam aber nicht in gefährliche Abschlusspositionen. Die Iserlohner Verteidigung hatte eine Menge Arbeit, und man hätte gern gesehen, wie denn die Pinguins-Defensive mit permanenter Belastung umgegangen wäre. Doch die Roosters leisteten sich im Aufbau etliche Fehler und schafften es nicht, die Hausherren wirklich unter Druck zu setzen. Die sind bekannt für ihre Effizienz im Powerplay, und die bewiesen sie nach 33 Minuten, als Mauermann knallhart abzog. Das sah nicht gut aus für die Gäste, aber sie fanden zurück ins Spiel. In Überzahl legten sie einen sehenswerten Angriff hin, den Brent Raedeke nach Lautenschlagers Vorarbeit zu seinem ersten Saisontreffer nutzte. Und es hätte kurz vor Drittelende sogar noch besser kommen können, als Johnston nach schöner Einzelleistung frei zum Schuss kam, aber an Pöpperle scheiterte.

Doch dann wurden den Iserlohnern im Schlussdurchgang die Strafen zum Verhängnis. Als kurz nacheinander Baxmann und Ankert in die Kühlbox mussten, benötigten die Pinguins nur ein paar Sekunden, um ihre doppelte Überzahl zu nutzen – 3:1 (43.). In einfacher ging es weiter, und die hatten die Roosters gerade überstanden, als es zum vierten Mal hinter Jenike einschlug. Und der Keeper sah in dieser Szene nicht gut aus. War es das schon für die Gäste nach 45 Minuten? So leicht wollten sie sich nicht geschlagen geben und verschafften tatsächlich Bremerhavens Abwehr kontinuierliche Beschäftigung. Und sattelfest wirkte die beileibe nicht, schon gar nicht beim dritten Powerplay der Roosters. Die machten es gut, und Ryan Johnston markierte seinen Premierentreffer. Sechs Minuten blieben den Iserlohnern noch, und viel fehlte nicht, um es richtig spannend zu machen. Doch Grenier vergab gegen den stark reagierenden Pöpperle den Anschlusstreffer. Mehr ließ Bremerhaven nicht zu, und Wahl beendete mit seinem zweiten Treffer alle Hoffnungen der Sauerländer.

Vor der Saison hätte man Spielverlauf und Resultat angesichts der höchst unterschiedlichen Vorbereitung als normal angesehen, doch nach den beiden Auftaktsiegen durfte man von den Roosters eigentlich etwas mehr erwarten.

Bremerhaven: Pöpperle – Krogsgaard, Dietz; Eminger, Moore; Stowasser, Alber – Verlic, Jeglic, Urbas; Andersen, Quirk, Wahl; Mauermann, McMillan, Uher; Hilbrich, Gläser.

Iserlohn: Jenike – Johnston, Raymond; Ankert, Baxmann; Riefers, Buschmann; Orendorz – Jentzsch, Grenier, Whitney; Bailey, Sutter, Lautenschlager; Aubin, Raedeke, Fleischer; Samanski, Weidner, Proske.

Tore: 1:0 (0:22) Krogsgaard (Verlic, Urbas), 2:0 (32:25) Mauermann (Krogsgaard, Andersen/5-4), 2:1 (36:11) Raedeke (Lautenschlager, Baxmann), 3:1 (42:35) Jeglic (Wahl, Urbas/5-3), 4:1 (44:31) Wahl (Urbas, Verlic), 4:2 (53:49) Johnston (Whitney, Aubin/5-4), 5:2 (57:07) Wahl (Andersen, Krogsgaard). – Schiedsrichter: Hoppe/Schukies. - Strafminuten: 6 – 14.