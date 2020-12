Eishockey Der DEB will eine einheitliche Spielphilosophie

Iserlohn. Verband gibt Trainingsinhalte exemplarisch vor. Im Sterneprogramm wird Punktvergabe vorerst ausgesetzt.

Der Deutsche Eishockey-Bund treibt die Etablierung einer einheitlichen Philosophie und Spielidentität auch in Zeiten der Corona-Pandemie weiter voran, nimmt aber zugleich auf die Schwierigkeiten vieler Vereine Rücksicht. Nach der Einführung der Online-Rahmentrainingskonzeption im Frühjahr wurde in dieser Saison ein DEB-Trainingstag der Nachwuchsklassen U15 und U17 gestartet – mit dem Ziel, in Bereichen wie Zweikampf und Spielaufbau zu den Top-Nationen aufzuschließen.

Bei den Anforderungen für die Vereine im DEB-Sterneprogramm reagierte der Verband auf die gegenwärtigen Umstände und hat die Punktevergabe für die aktuelle Spielzeit eingefroren, weil die Erfüllung verschiedener Kriterien nicht im eigentlich vorgegebenen Maß zu leisten ist. Das bedeutet, dass die Nachwuchsvereine die in der Saison 2019/2020 erreichten Sterne behalten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass alle Kriterien, die nicht durch die Pandemie beeinflusst sind, wie im Vorjahr erfüllt werden.

DEB-Trainingstag als wichtiger Entwicklungsschritt

Sollte sich ein Klub trotz der Corona-Bedingungen gegenüber der letzten Saison verbessern, wird dies berücksichtigt. Der DEB hält über Ernst Höfner, den zuständigen Cheftrainer für die Talent- und Vereinsbetreuung, und sein Team Kontakt zu den Klubs. Seit Saisonbeginn gab es neben regelmäßigen Onlinegesprächen auch zwischen 100 und 120 Vereinsbesuche im gesamten Bundesgebiet. Der DEB-Trainingstag soll darüber hinaus zu einer einheitlichen Sprache und Kommunikation zwischen den Bundes-, Landes- und Vereinstrainern führen.

Trainingsinhalte bei den Mannschaften der Vereine, der Landesverbände und den Nationalmannschaften sollen vereinheitlicht werden. Die Inhalte wurden durch die Bundestrainer erstellt und ausgearbeitet, sie sind auf der DEB-Wissensplattform unter „DEB-Trainingstag“ einsehbar.

Einmal pro Woche soll der DEB-Trainingstag in den Ablauf integriert werden. Dabei werden den Trainern fünf verschiedene Trainingspläne je Altersklasse zur Verfügung gestellt, viele Übungen sind mit Videos unterlegt.

„Wir sehen die Einführung eines DEB-Trainingstags als weiteren, wesentlichen Entwicklungsschritt in unserem Ausbildungskonzept“, sagt U16-Bundestrainer Thomas Schädler. Überdies hat der DEB bis zum November 2021 eine Kooperation mit der Plattform „The Coaches Site“ (TCS) geschlossen, einem nordamerikanischen Portal für die Weiter- und Fortbildung von Eishockey-Trainern. Teil der Vereinbarung sind 300 Zugänge zur Plattform für Trainer in Deutschland, womit diese die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln und beispielsweise auch von den Erfahrungen der NHL-Headcoaches zu profitieren.