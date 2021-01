Der Ausbruch aus der Komfortzone gehört dazu

Iserlohn. Roosters-Chef Wolfgang Brück wird 60, blendet sehr zufrieden zurück und blickt voller Tatendrang voraus

Irgendwann im Laufe unseres Gesprächs, als sich zur Rückschau auch der Blick auf Herausforderungen gesellt, die die Zukunft noch bereithalten könnte, erwähnt er eher beiläufig, ein glücklicher und zufriedener Mensch zu sein. „Ich bin dankbar , dass ich so leben kann“, sagt Wolfgang Brück, der Geschäftsführende Gesellschafter der Iserlohn Roosters. Und er lässt sich dabei konsequent von der Devise leiten, die Gegenwart zu genießen und die Zeit zu nutzen.

Dazu hätte in normalen Zeiten gewiss auch eine größere Geburtstagsfeier gehört. Mit vielen Menschen, die ihm wichtig sind und mit denen er sich gern austauscht. Zu seinem „Sechzigsten“ wären an diesem Dienstag wohl einige zusammengekommen, aber weil die Corona-Pandemie allen Festivitäten ziemlich konsequent den Riegel vorschiebt, eröffnet sich vielleicht eine interessante Alternative. „Ich habe immer davon geträumt, einmal im Sommer zu feiern. Draußen, bei schönem Wetter unter Bäumen.“ Wobei es Brück nicht so sehr um das Feiern geht, sondern um den Austausch mit netten Leuten, um gute Gespräche und interessante Themen. Eishockey muss dabei keine besondere Rolle spielen.

„Ich reise gern, interessiere mich für geschichtliche und kulturelle Dinge, und ich habe etliche Freunde, die mit Hockey absolut nichts am Hut haben.“ So gesehen dürfte es bei einer Geburtstagsfeier die großen Themenvielfalt geben, und die Gäste könnten sicher sein, dass der kulinarische Genuss nicht zu kurz käme.

Das Kochen entwickelt sich zum neuen Hobby

Wolfgang Brück weiß gutes Essen und einen guten Wein zu schätzen, und er findet zunehmend Gefallen daran, beim Kochen selbst Hand anzulegen. Sein Sohn Helge hat ihn dazu gebracht, und nach einem stressigen Arbeitstag am Herd zu stehen, empfindet er mittlerweile als entspannenden Ausgleich. Weil seine 86-jährige Mutter auch in seinem Haus lebt, ist zudem garantiert, dass die westfälische Küche nicht zu kurz kommt.

Wenn er heute zurückblendet, und zwar in eine Zeit, als Eishockey und die Roosters noch längst nicht auf seinem Radar auftauchten, dann geht es um Weichenstellungen. Eine zentrale war die Studien- und Berufswahl. „Mit meinem mittelmäßigen Abi musste ich damals sehen, was man ohne Numerus clausus studieren konnte. So kam ich auf Jura und habe es bis heute nicht bereut“, sagt Wolfgang Brück.

Während des Studiums war es hilfreich, dass er sich als Fußballer in einen Bereich vorgearbeitet hatte, in dem man Geld verdienen konnte – ob in Holzwickede oder später bei den Sportfreunden Oestrich. „Als Jugendlicher habe ich mit dem SSV Hagen in der Westfalenliga gespielt, und da gab es sicher mal den Traum von der Profilaufbahn. Aber so ehrgeizig war ich dann doch nicht.“ Brück erfuhr jedoch, wie sehr der Mannschaftssport einen Menschen prägen kann und möchte diese Zeit nicht missen.

Im großen Fußball ist er seit Jahrzehnten dem FC Bayern München zugetan, und weil einige seiner Freunde eingefleischte Schalke-Fans sind, ist für Diskussionsstoff immer gesorgt. Erst recht in der laufenden Saison.

Die Zeit als aktiver Fußballer hat bei ihm als bleibende Erinnerung keine sonderlichen Verschleißerscheinungen hinterlassen, so dass er seiner sportlichen Leidenschaft ohne Einschränkungen bis heute nachgehen kann. Golf gehört dazu, Fitnesstraining und Laufen ebenso. 2002 ließ er mit der Teilnahme am New York Marathon aufhorchen. „Das war damals gar nicht geplant. Ich hatte nur sechs Wochen Vorbereitungszeit und war davon auch noch zwei Wochen im Urlaub mit viel Party.“ So gesehen waren die 4:53 Stunden durchaus respektabel. Einen weiteren Marathon ist er nicht gelaufen, obwohl es ihn bis heute reizen würde, einmal nach systematischer Vorbereitung an den Start zu gehen.

Aber es passt auch zu Wolfgang Brück, sich wie damals 2002 einer Herausforderung zu stellen, deren Verlauf nicht vorhersehbar ist. „Ich muss manchmal raus aus der Komfortzone“, stellt er klar. Er war schon auf einer Husky-Tour in Lappland, hat immer noch einen Grönland-Besuch auf seinem persönlichen Wunschzettel stehen, zumindest aber einen ausgedehnten Wintertrip am Polarkreis. Um wirklich genießen zu können, muss einer wie er hin und wieder zu Entbehrungen bereit sein.

Ehefrau Sabine teilt die Sportbegeisterung

Wenn Brück bei diesem Einschnitt, den der Sechzigste mit sich bringt, von Glück und Zufriedenheit spricht, dann hängt das sicher auch damit zusammen, dass er im letzten Jahr noch einmal geheiratet hat. Ehefrau Sabine arbeitet bei einer Privatbank in Frankfurt, regelmäßiges Pendeln zwischen der Mainmetropole und dem Sauerland ist also unerlässlich. Beide eint die Leidenschaft für den Sport, aber während es beim Eishockey keine Frage ist, wem die Sympathie gilt, wird es beim Fußball kompliziert. Seine Frau ist Anhängerin von Eintracht Frankfurt. Und sie hat, wie er versichert, ein Gespür dafür, wie Niederlagen die Laune verderben können. Ihr Gatte ist nach Roosters-Pleiten nicht gerade der beste Unterhalter.

Wenn man den Roosters-Boss bittet, zum runden Geburtstag einen Einblick in die persönlichen Pläne für die Zukunft zu gewähren, dann bildet die Zufriedenheit mit der Gegenwart eine wichtige Grundlage. „Ich fühle mich eigentlich noch so fit wie mit 45, und wenn die Gesundheit es zulässt, möchte ich meine gesamten geschäftlichen Tätigkeiten noch lange ausüben.“ Wolfgang Brück spricht von einem Umdenken, und er vermittelt den Eindruck, dass er mit jetzt 60 schon noch ziemlich viel vorhat. Auch bei den Roosters.