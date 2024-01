Der Auftritt der Iserlohn Kangaroos bei den TKS 49ers

Iserlohn In Stahnsdorf wollten die Iserlohn Kangaroos unbedingt punkten, um die Play-off-Plätze nicht aus den Augen zu verlieren.

„Das war heute ein richtig wichtiger Sieg“, zeigte sich Dennis Shirvan nach der Schlusssirene deutlich erleichtert. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gelang den Kangaroos beim direkten Konkurrenten um die Play-off-Plätze der ersehnte Befreiungsschlag.

2. Basketball-Bundesliga ProB: TKS 49ers - Iserlohn Kangaroos 78:87 (15:28, 37:45, 55:69). Im brandenburgischen Stahnsdorf zeigten sich die Iserlohner von der ersten Sekunde an hellwach und fest entschlossen, endlich den Turnaround nach der Niederlagenserie zu schaffen. Samuel Mpacko versenkte gleich im ersten Angriff den ersten Dreier und ließ kurz darauf den nächsten folgen. Und auch Travis Henson mit einem und Jonathan Almstedt mit gleich drei verwandelten Würfen von „down under“ zeigten sich im ersten Viertel zielsicher. Gegen dieses Dreier-Feuerwerk der Kangaroos fanden die konsternierten Gastgeber zunächst kein Mittel. Das 15:28 nach den ersten zehn Minuten sprach dann auch eine deutliche Sprache.

„Im zweiten Viertel haben sie dann angefangen, Zone zu spielen“, analysierte Iserlohns Headcoach im Nachhinein eine Phase zwischen der 11. und 15. Minute. Und diese taktische Maßnahme der TKS 49ers sollte tatsächlich Wirkung zeigen. Mit einem 8:0-Lauf war Stahnsdorf wie aus dem Nichts beim Stand von 32:34 wieder im Spiel. „Da haben wir zwischendurch etwas unseren Rhythmus verloren, haben uns dann aber wieder gefangen und sind zurückgekommen“, befand Dennis Shirvan. In der Tat konnten sich die Kangaroos bis zur Halbzeit wieder auf acht Punkte absetzen.

Kangaroos kommen fokussiert zurück aus der Kabine

Und auch die ersten Minuten nach der Pause gehörten den Kangaroos, die fokussiert aus der Kabine kamen und ihren Vorsprung nach Viktor Zirings erfolgreichem Dreier wieder bis auf 13 Punkte ausgebaut hatten (39:54). „Aber ich hatte ja vorher gesagt, dass die 49ers nicht so einfach in die Knie zu zwingen sind, sondern dass sie, angeführt von Robin Jorch, einfach unverdrossen weiterspielen.“ Und so kam es auch. Jetzt nahmen auch Stahnsdorf zuvor meist wirkungslose Distanzschützen plötzlich genauer Maß, und so schmolz der Kangaroos-Vorsprung langsam wieder dahin (48:54).

Iserlohn hat die passende Antwort

Doch Iserlohn hatte erneut die passende Antwort. Travis Hensons Dunking beendete die vorübergehende TKS-Aufholjagd und Konradt, Marei und erneut Henson sorgten schließlich für eine beruhigende 69:55-Führung vor dem letzten Viertel.

Shirvan-Team verteidigt entschlossen seinen Vorsprung

Im Schlussabschnitt versuchte Stahnsdorf zwar nochmals mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln, die Wende zu erzwingen, doch die Kangaroos hielten erfolgreich dagegen und ließen die 49ers nicht mehr näher als bis auf sechs Zähler herankommen. Wichtige Defensiv-Rebounds durch Joe Konradt und Ben Uzoma in den Schlussminuten brachten schließlich den hochverdienten Sieg unter Dach und Fach.

TKS 49ers - Iserlohn Kangaroos 78:87 Stahnsdorf: Stegmann, Peters, Kamelov (9/2 Dreier), Jorch (24/5), Wagner (6), Müller (1), Hildebrandt (16/3), von Saldern, Mikhieiev (16/4), Hampl (3), Bondarenko (3), Conzane. Iserlohn: Henson (21/4), Ziring (11/2), Kordel, Mpacko (11/2), Ladine (3/1), Konradt (9/3), Groh, Marei (7/1), Almstedt (21/3), Pavljak, Uzoma (4). Spielverlauf: 2:10 (2.), 10:13 (4.), 11:23 (7.), 20:31 (11.), 32:34 (15.), 33:43 (18.), 39:51 (22.), 48:56 (27.), 51:64 (28.), 60:73 (33.), 69:76 (36.), 75:81 (38.); Feldwurfquote: 39% - 45%; Dreierquote: 14/34 (41%) - 16/35 (46%); Freiwürfe: 18/28 (64%) - 17/22 (77%); Rebounds: 35 - 42; Ballverluste: 9 - 14; Fouls: 20 - 24; 5. Foul: Hildebrandt (40.) -Almstedt (39.). Dennis Shirvan (Trainer Iserlohn): „Das war heute ein ganz wichtiger Sieg für uns. Wir sind richtig gut in die Partie gekommen und hatten eines der besten ersten Viertel seit langem. In der Pause habe ich den Jungs gesagt, dass die ersten fünf Minuten wichtig sein werden, und tatsächlich waren wir sofort wieder da. Wir hatten immer die passenden Antworten und jeder, der gespielt hat, hat seinen Anteil zum Sieg gehabt, egal ob als Scorer oder in der Defense.“ Nächste Partie: Samstag, 27. Januar, 19.30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle: Iserlohn Kangaroos - Berlin Braves 2000.

