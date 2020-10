DEL-Start und die offene Fragen

Iserlohn. Die Entscheidung soll Mitte November fallen, aber nicht nur in Iserlohn überwiegt die Skepsis.

Herunterfahren ist aktuell das Stichwort in vielen Sportarten. Der Meisterschaftsbetrieb wird ausgesetzt, mancherorts machen geschlossene Hallen und Sportplätze sogar das Training unmöglich. Und das alles nur wenige Wochen nach einem ohnehin verspäteten Saisonstart. Da mutet es fast schon paradox an, dass man in der Deutschen Eishockey-Liga weiter intensiv daran arbeitet, vor Weihnachten den Startschuss für die Serie 2020/2021 geben zu können. Acht Mannschaften nehmen vom 11. November bis zum 13. Dezember am Vorbereitungsturnier namens „Magenta Sport Cup“ teil, und nach wie vor gilt in der DEL die Vorgabe, bis Mitte November endgültig entscheiden zu wollen, ob und wann mit dem Ligabetrieb begonnen werden soll.

Weil sechs Klubs, darunter die Iserlohn Roosters, nicht am Turnier teilnehmen und darauf verwiesen wird, das man ohne konkrete Hilfszusagen den Kostenapparat nicht hochfahren könne, nährt das natürlich die Spekulation über eine DEL-Serie mit kleinerem Teilnehmerfeld. Wolfgang Brück, der geschäftsführende Gesellschafter der Roosters, will darüber nicht spekulieren.

Er betont, dass an jedem Standort die Rahmenbedingungen geprüft würden und dass es natürlich der kollektive Wunsch sei, in voller Besetzung an den Start zu gehen. Er sagt aber auch: „Mit den Bedingungen, wie wir sie im Moment vorfinden, könnten wir nicht guten Gewissens teilnehmen.“ Und so sieht man es wohl auch in einigen anderen Klubs. Brück versichert jedoch, dass man am Seilersee keinesfalls die Hände in den Schoß lege, sondern intensiv an Lösungen arbeite.

Dabei geht es um mögliche Kostensenkungen auf der einen Seite und das Generieren zusätzlicher Einnahmen auf der anderen. In diesen Tagen mit stetig steigenden Infektionszahlen liegt es aber auf der Hand, dass man mit Zuschauern und Erlösen aus dem Ticketverkauf besser nicht kalkulieren sollte. Zum Ausgleich wurde vor Monaten das Hilfspaket der Regierung für den Profisport aufgelegt. „Aber bisher ist kein Geld auf dem Konto, und ohne Zuschüsse ist es extrem schwierig“, sagt Brück.

Auch wenn er auf ein klares Statement verzichtet, so ist aus seinen Worten zu schließen, dass DEL-Eishockey am Seilersee noch in diesem Jahr eher unwahrscheinlich ist. Dass derzeit kein Trainingsbetrieb auf dem Eis herrscht und Trainer Jason O’Leary wieder in seiner kanadischen Heimat weilt, passt durchaus ins Bild. Und ein Aspekt kann nicht außer Acht gelassen werden: Sollte man sich in der DEL Mitte November für einen Start kurz vor Weihnachten entscheiden, ist immer noch ungewiss, ob die dann vorherrschenden Bedingungen das überhaupt zulassen. Schon jetzt muten daher einige Gedankenspiele zur Terminplanung in der Liga reichlich abenteuerlich an.

Drohende Ausbreitung des Virus beim Eishockey?

52 Spiele einer Hauptrunde bis Anfang Mai über die Bühne zu bringen, dürfte illusorisch sein. Corona bedingte Spielausfälle wären vermutlich an der Tagesordnung, und der dichte Terminplan sieht dafür kaum Freiraum vor. Experten gehen schließlich davon aus, dass das Virus im Eishockey durch Kälte und Feuchtigkeit bessere Bedingungen zur Ausbreitung als in anderen Sportarten vorfindet. Dafür spricht die Situation in Ländern, in denen seit einigen Wochen schon wieder gespielt wird und wo der Terminplan durch regelmäßige Absagen durcheinander gewirbelt wurde. Eine Doppelrunde wäre wohl nur mit einem kleineren Feld darstellbar, zudem soll es Gedankenspiele geben, die Aufteilung in eine Nord- und eine Südgruppe vorzunehmen.

Im Moment ist es nicht absehbar, wie die DEL im nächsten Monat ihre Zukunft zu gestalten gedenkt. Aktuell haben einige Klubs in den normalen Betriebsmodus hochgeschaltet und das Vorbereitungsturnier im Visier, während andere ums Überleben kämpfen. Die Kölner Haie machten ihre wirtschaftliche Not öffentlich und verwiesen auf einen siebenstelligen Betrag, der ihnen derzeit fehlt, um den Spielbetrieb starten zu können.

Die Spieler sollen sich bereit erklärt haben, auf 60 Prozent ihres Gehalts zu verzichten, und auch die treuen Fans wurden um Unterstützung gebeten. 100.000 virtuelle Tickets zum Preis von zehn Euro sollen in den Verkauf gehen. Auf die Frage, ob er auch eines kaufen wolle, antwortete Wolfgang Brück: „Das kommentiere ich nicht. Aber das Vorgehen dieses stolzen und traditionsreichen Klubs zeigt, wie ernst die Situation im Moment ist.“ Sein zentrales Anliegen ist es, dass die Roosters auch in einer Nach-Corona-Zeit noch handlungsfähig sind. Wann immer das sein wird, ob mit oder ohne Teilnahme an einer DEL-Saison 2020/2021.