DEL-Gala wird via Instagram übertragen

Iserlohn. Not macht erfinderisch – das beweist die Deutsche Eishockey-Liga mit ihrer traditionellen Gala, die am kommenden Samstag, 28. März, ab 19 Uhr steigen wird und unter anderem die Ehrungen der besten Spieler und Trainer als Schwerpunkt haben wird. Außerdem steht die Vergabe der „Fair-Play-Trophy“ an die fairste Mannschaft der Hauptrunde an.

Das Ganze geschieht aufgrund der Corona-Krise zum ersten Mal überhaupt und ausschließlich live über die Instagram-Kanäle der DEL und von „MagentaSport“. Moderieren wird die 60-minütige Show der Experte Patrick Ehelechner. Zusätzlich zu den Geehrten werden weitere Gäste aus DEL und NHL zugeschaltet sein.

Ursprünglich sollte die Gala bereits über die Bühne gegangen sein. Sie war für den 14. März geplant, als Schauplatz war die Wolfsburger Autostadt vorgesehen. Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke äußerte sich bereits zu der bevorstehenden Premiere: „Wir haben uns gemeinsam mit unserem Partner Telekom dazu entschieden, gerade in diesen schwierigen Zeiten an der Gala festzuhalten. Die Spieler und der Trainer des Jahres haben es verdient, für die exzellenten Leistungen geehrt zu werden.“ Besonders positiv empfindet Tripcke die gewählte Form für die Anhänger. „Durch das Live-Format können alle Eishockey-Fans aktiv mit dabei sein. Wir glauben, dass es das richtige Zeichen in dieser Zeit ist.“