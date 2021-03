Eishockey DEB verkündet Saisonabbruch in Nachwuchsbereich

Iserlohn. Seit Monaten wurde nicht mehr gespielt.

Der Deutsche Eishockey-Bund hat „nach reiflicher Überlegung und gründlicher Prüfung durch die zuständigen Gremien“, wie es in der am Montag veröffentlichten Mitteilung beteuert wird, die Saison in den DEB-Nachwuchsligen abgebrochen. Kleiner Lichtblick: Das vorzeitige Ende wird mit dem Vorschlag zu einer Alternativlösung verbunden.

Die Saison im DEB-Bereich der U20 und U17 war seit Anfang November unterbrochen und kann wegen fehlender kurzfristiger Perspektive nicht wieder aufgenommen werden. Auch das Turnier um die deutsche Meisterschaft in der U15 entfällt. Ein Neustart wäre aufgrund der aktuell geltenden Bestimmungen frühestens ab 5. April möglich und dann auch nur in Regionen mit Sieben-Tage-Inzidenz unter 50. Das genügt nicht, um eine realistische Aussicht auf eine sportlich wertige Fortsetzung zu haben

Der DEB ermutigt die Vereine aber, sich die Chance auf regionale Turniere oder Freundschaftsspiele offenzuhalten, sollten ab dem 5. April solche Wettkämpfe gestattet sein. Ähnlich wie im Vorjahr können keine Meistertitel vergeben werden, dazu wäre die Mindestanzahl von 75 Prozent der geplanten Spiele nötig gewesen. Es wurden aber lediglich zwischen 30 und 40 Prozent der Spiele absolviert. Ob Mannschaften aufsteigen können, soll bis Ende des Monats entschieden sein.

DEB-Vizepräsident Marc Hindelang verteidigte und bedauerte diesen Schritt und äußerte noch einen Wunsch: „Wir bestärken die Kommunen darin, dass sie dort, wo es möglich ist, die Vereine unterstützen und solange es geht, das Eis für unseren Nachwuchs bereithalten bzw. dort, wo es jetzt nicht möglich ist, früher als in anderen Jahren wieder Eis aufbereiten.“