Das war der Lohn für DM-Titel einer Iserlohner Poledancerin

Iserlohn/Grimma. Das Team der Iserlohner Pole Garage feierte einen Top-Auftritt bei der Deutschen Meisterschaft. Für Jana Egger gab es dabei eine Extra-Belohnung

Hinter dem Team Pole Garage Iserlohn & Hagen liegt ein außergewöhnlich erfolgreiches Wochenende. Insgesamt holte das Team auf der Deutschen Pole & Aerial-Meisterschaft viermal Gold, hinzu eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Die Trainerin der Pole Garage, Caroline Lange, hatte ihre Schützlinge umfassend auf die Titelkämpfe vorbereitet und vor Ort auch gecoacht. Die Deutsche Pole- und Aerial-Meisterschaft fand über drei Wettkampftage in der sächsischen Kreisstadt Grimma statt. Insgesamt gingen sechs Teilnehmerinnen aus dem Pole Garage Team an den Start.

Trainerin Caroline Lange (vorne) war stolz auf die Leistungen u. a. von Jana Egger Linda Fischer und Carmen Seinwill (hinten von links) vom Team „Pole Garage Iserlohn“ bei der DM in Grimma. Foto: Caroline Lange

Die jüngste Teilnehmerin aus dem Team, die 14-jährige Linda Fischer, wurde in der „Amateur“-Kategorie in ihrer Altersklasse Deutsche Meisterin und holte die Goldmedaille. In der „Polesport Professional“-Kategorie wurde Stephanie Becker Deutsche Meisterin, Selina Reichert sicherte sich zudem Bronze, und Anna Maria Pasdziernik wurde Sechste in einem sehr starken Teilnehmerfeld. Selina Reichert ist in einer weiteren Kategorie „Artistik Pole“ angetreten und hat mit ihrer Bestpunktzahl den zweiten Platz belegt.

Jana Egger auf Platz fünf der aktuellen Pole-Weltrangliste

In der höchsten Leistungsklasse, der „Elite“-Kategorie, traten zwei Teilnehmerinnen an. Die gebürtige Iserlohnerin Jana Egger sicherte sich gleich zweimal die Deutsche Meisterschaft. Sie wurde in der „Polesport“-Kategorie in ihrer Altersklasse (30-39 Jahre) mit einer sehr hohen Punktzahl Deutsche Meisterin und sicherte sich somit das Ticket zur Weltmeisterschaft, welche dieses Jahr in Polen stattfindet. „Mit ihrer beeindruckenden Punktzahl bei der DM liegt Jana auf Platz fünf der aktuellen Weltrangliste“ freute sich Coach Caroline Lange über die Top-Vorstellung ihres sportlichen „Aushängeschildes“.

Das zweite WM-Ticket erkämpfte sie sich in der „Ultra Pole“-Kategorie. Ultra Pole ist ein Pole-Duell, in dem zwei Athleten gegeneinander abwechselnd antreten.

Carmen Seinwill darf nicht zur Pole-Weltmeisterschaft

Carmen Seinwill stellte sich in der „Master 50+ Elite“-Kategorie der Konkurrenz und holte die Bronzemedaille. Kleiner Wermutstropfen war hier die Tatsache, dass sich lediglich nur die beiden Erstplatzierten für die Weltmeisterschaften qualifizieren, wenn die Mindestpunktzahl erreicht wurde. Caroline Lange: „ Es ist wirklich schade für Carmen, dass sie mit Rang drei so knapp die Qualifikation für die WM verpasst hat.“

Insgesamt kann die Pole-Garage-Trainerin aber ein begeistertes Fazit der Deutschen Meisterschaften ziehen: „Ich bin unfassbar stolz auf die Leistungen meiner Mädels und freue mich jetzt schon auf die Vorbereitung für die WM, bei der Jana durchaus Chancen auf eine vordere Platzierung hat“.

