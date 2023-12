Das unterscheidet den Silvesterlauf in Hennen von anderen

Hennen Der SC Hennen lädt alle Laufbegeisterten am 31. Dezember bereits zum 40. Mal zu einem etwas anderen, „alternativen“ Silvesterlauf ein.

Für alle, die sich kurz vor dem Jahreswechsel noch sportlich betätigen wollen, gehören Silvesterläufe seit langem zu den festen Terminen im Kalender. Neben den eher leistungsorientierten Veranstaltungen mit einer Zeitmessung, wie dem Silvesterlauf Werl-Soest oder auch dem Iserlohner Lauf „Rund um den Danzturm“, hat sich im Iserlohner Norden seit vielen Jahren eine echte Alternative etabliert. Der Lauftreff des SC Hennen veranstaltet dort Jahr für Jahr einen „alternativen“ Silvesterlauf, der in diesem Jahr sogar ein Jubiläum feiern kann.

Bereits die 40. Auflage eines besonderen Laufevents

Der SC Hennen lädt alle Läufer und Läuferinnen bereits zum 40. Mal zur Teilnahme an seiner traditionellen Veranstaltung ein. „Das Jahr soll bei uns zwar sportlich, gleichzeitig aber auch zwanglos für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausklingen“, beschreibt Hennens Lauftreffleiter Jürgen Mesling die Besonderheit seiner Veranstaltung. „Deshalb gibt es bei uns auch keine Zeitmessung. Vielmehr stehen das sportliche Miteinander und das eine oder andere Pläuschchen im Mittelpunkt.“

Gestartet wird wie üblich um 14.30 Uhr am Sportplatz an der Hennener Straße. Dort sind ausreichend Parkplätze und Umkleidemöglichkeiten vorhanden. Die Teilnehmer können sich dann je nach Leistungsvermögen für die 5 Kilometer-, die 6,5 Kilometer- oder die 10 Kilometer-Strecke entscheiden, die alle ins Ruhrtal und zurück zum Ausgangspunkt führen. Die beiden kürzeren Strecken können auch gewalkt werden. „Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, und eine Startgebühr wird ebenfalls nicht erhoben“, so Jürgen Mesling, „im Ziel haben wir dann wieder ein gemütliches Beisammensein organisiert. In diesem Zusammenhang würden wir uns natürlich über eine kleine Spende freuen.“

