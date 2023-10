Das sorgte für Begeisterung beim Taekwondo-Center Iserlohn

Iserlohn. Einmal mehr haben die Aushängeschilder des Taekwondocenters Iserlohn auf der internationalen Bühne bei einem Turnier in Montenegro abgeräumt.

Überaus zufrieden ist Carlos Esteves, Cheftrainer des TKD-Centers Iserlohn, mit dem Abschneiden seiner Taekwondo-Schützlinge bei den Montenegro Open gewesen. Für Laura Goebel bei den Damen und Feyyaz Gümüs bei den Junioren hätte es schließlich auch kaum besser laufen können.

Feyyaz Gümüs knüpfte nach Zwangspause an seine gewohnte Form an

Laura Goebel gewann ihre Kämpfe in Halbfinale und Finale in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm jeweils 2:0 und setzte sich dabei gegen Kontrahentinnen aus dem Gastgeberland und Bosnien-Herzegowina durch. Feyyaz Gümüs (Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm) zeigte, dass er nach einer Zwangspause aufgrund einer Operation wieder an seine gewohnte Form anknüpft. Im Halbfinale siegte er in einem starken Kampf 2:0 gegen Griechenland und entschied das Finale gegen Montenegro ebenfalls souverän mit 2:0 für sich.

Die Erfolge machten Esteves regelrecht stolz: „Die harte Arbeit und die zurückliegenden Turniereinsätze zahlen sich aus. Laura knüpft an ihre frühere Topform an, seit sie wieder im Heimatverein trainieren kann. Und Feyyaz, die Nummer eins in der Europa- und Weltrangliste in der Jugend bis 51 Kilo, zeigt auch in der neuen Gewichtsklasse seine außergewöhnliche Qualität.“

