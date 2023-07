Das sind die Talente der Iserlohner Sportschule Kimpfel

Iserlohn. Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften räumte die Iserlohner Sportschule Kimpfel mächtig ab. Die Bilanz lautete: 5 Starts - 5 Titel!

Das hat auch erfahrener Kampfsportler wie Kai Kimpfel, Inhaber der gleichnamigen Iserlohner Sportschule, wohl noch nicht erlebt: Seine Schülerin Ajda Kuljanic ist gerade einmal sechs Jahre alt und bereits internationale Deutsche Meisterin. Erst vor einem Jahr hat sie in seiner Sportschule mit dem Mini-Ninja-Unterricht begonnen. „Mittlerweile trägt sie bereits den grünen Gürtel im Taekwondo und eben seit kurzem auch den Gürtel der internationalen Deutschen Meisterin“, freut sich Kimpfel.

In Eschborn bei Frankfurt, wo das Turnier stattfand, startete Ajda Kuljanic im Koreanstyle in der Kinderklasse unter zwölf Jahren mit einer traditionellen Taekwondo-Form, der Do-San Hyong. „Im Formenbereich, dem Laien auch oft unter dem Begriff „Schattenkampf“ bekannt, kommt es darauf an, festgelegte Fuß- und Handtechniken mit denen Angriffs- und Verteidigungselemente gegen einen imaginären Gegner ausgeführt werden, möglichst selbstsicher und eindrucksvoll vor einer Jury zu demonstrieren“, erläutert Kimpfel das Prinzip des Wettkampfes. „Ajda gelang es auch diesmal wieder so überzeugend aufzutreten, dass sie selbst ihre ältere und erfahrenere Konkurrenz hinter sich ließ

Ajda Kuljanic studiert bereits erste Freestyle-Form ein

Aktuell übe Ajda zusätzlich mit ihrem Trainer an ihrer ersten Freestyle-Form. Freestyle unterscheidet sich insofern von den traditionellen Formen, dass sie selbst erdacht sind und passend zu einer Musik choreographiert sind. Die Techniken in einer Freestyle-Form sind zudem, in der Regel, sehr viel spektakulärer. So werden zum Beispiel verschiedene Spagatkicks gezeigt, die nicht nur punktuell getreten, sondern sogar im Stand einige Zeit gehalten werden. „Auch Ajda ist mit ihren sechs Jahren bereits in der Lage, diese Spagatkicks und andere spektakuläre Freestyle-Techniken auszuführen“, sagt Kai Kimpfel. Aber auch hier gelte das Prinzip: Je jünger die Kinder anfangen, desto besser. „Denn in einem höheren Alter sind diese Künste nicht mehr zu erlernen.“

Internationale Deutsche Meister der Sportschule Kimpfel: (v.li.) Noah Haefs, Michelle Wrobel und Damian Wiedemann mit ihren Trophäen Foto: Sportschule Kimpfel

Neben Ajda Kuljanic gewannen noch drei weitere Sportler der Sportschule Kimpfel in ihren Klassen den internationalen Deutschen Meistertitel. Allen voran wieder einmal Michelle Wrobel, die mit ihrer Waffenform mit den Kamas (Sicheln) in der Erwachsenenklasse souverän siegte. „Michelle, die gemeinsam mit Antonia Bonelli die Turniergruppe der Sportschule Kimpfel trainiert und betreut, hat sicher auch einen großen Anteil an den Siegen der weiteren Talente“, lobt Kai Kimpfel. Neben Noah Haefs (13 Jahre), der sich wie Ajda Kuljanic in den traditionellen Formen den Titel sicherte, gelang Damian Wiedemann (11 Jahre) sogar ein doppelter Erfolg. Damian startete erstmalig im Freestyle ohne Waffen und zusätzlich in seiner gewohnten Klasse der traditionellen Formen. In beiden Gruppen setzte er sich mit einem klaren Abstand vor der Konkurrenz durch. Damit gelang den Kimpfel-Schülern die optimale Ausbeute: fünf Starts – fünf Siege

