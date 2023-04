Das passierte den Letmather Turnerinnen beim Gauliga-Auftakt

Die LTV-Turnerinnen freuen sich über einen äußerst gelungenen Gauliga-Start mit überzeugenden Leistungen aller Turnerinnen an den verschiedenen Geräten.

Menden. Sechs Turnerinnen des Letmather TV nahmen am Auftakt der Gauliga in der Turnhalle des SV Menden teil – und das mit beachtlichen Leistungen.

In der Turnhalle des SV Menden fand kürzlich der erste Gauliga 1-Wettkampf der Saison 2023 statt. Auch der Letmather Turnverein war mit sechs Turnerinnen vertreten. Für Miriam Turkiewicz, Merle Glienke, Lina Franz, Alida Klug, Katie Rikalin und Verstärkung Emma Lahi galt es, Kampfrichter und Publikum von sich zu überzeugen.

Veränderung der Wettkampfbestimmungen im Vergleich zum letzten Jahr

Im Vergleich zum letzten Jahr gab es jedoch eine Änderung: An den Geräten durften nur noch vier anstatt fünf Turnerinnen ihre Übung präsentieren. Trotz dieser Herausforderung gingen die Turnerinnen optimistisch in den Wettkampf.

Die Mannschaft des Letmather Turnvereins startete am Schwebebalken. Der nur zehn Zentimeter breite Balken forderte von den Turnerinnen vor allem Balance und Körperbeherrschung. Trotz der Nervosität zeigten Turkiewicz, Glienke und Franz sturzfreie Übungen, welche den LTV in der Gesamtwertung auf den dritten Platz an diesem Gerät brachten. Durch schwierige Elemente und eine schöne Ausführung erreichte Miriam Turkiewicz eine Wertung von zwölf Punkten.

Als nächstes wechselten die Turnerinnen zum Boden, wo sie mit akrobatischen Elementen und tänzerischen Bewegungen begeisterten. Die Wertungen konnten sich sehen lassen, alle Turnerinnen erreichten an diesem Gerät über zwölf Punkte. Besonders die schwierigen Elemente von Alida Klug sowie die Ausdrucksstärke von Merle Glienke überzeugten die Kampfrichter und wurden mit 12,85 bzw. 12,5 Punkten belohnt.

Danach stand der Sprung auf dem Programm, bei dem die Turnerinnen mit hohen Sprüngen, Kraft und Ausdauer glänzten. Lina Franz erhielt hier mit dem Zeigen des sogenannten „Halb-rein-halb-raus-Sprungs“ eine überragende Wertung von 12,2 Punkten. Außerdem gab Emma Lahi an diesem Gerät ihr Gauliga-Debüt und erreichte starke 11,4 Punkte.

Platz vier in der Mannschaftswertung als verdienter Lohn

Zum Abschluss zeigten die Turnerinnen ihr Können am Stufenbarren. Bemerkenswert sauber turnten Klug und Rikalin. Durch ihre präzisen Übungen erturnten sie sich 12,65 und 12 Punkte.

Am Ende des Tages belegte der Letmather Turnverein einen beachtlichen vierten Platz von insgesamt neun Mannschaften. Trotz der veränderten Regeln in der Gauliga zeigten die LTV-Turnerinnen eine starke Leistung und können deshalb auch stolz auf ihre Platzierung sein.

