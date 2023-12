Das kommt auf Iserlohns und Hemers Handballer 2024 zu

Falls der Letmather TV, hier eine Szene gegen die HSG Schwerte-Westhofen, aufsteigt, spielt er in der kommenden Saison in der neuen „Verbandsliga“.

Iserlohn/Hemer Zuletzt kamen Gerüchte über die Einführung einer neuen Handball-Liga im Amateurbereich auf. Jetzt nimmt der Verband Stellung

„Das ist alles Quatsch!“ Mit diesen Worten erteilte Bernd Kuropka, Vizepräsident Spieltechnik beim Handballverband Westfalen (HV), allen Spekulationen über die Einführung einer neuen Spielklasse eine deutliche Absage.

Geplante Rückkehr zu 14er-Staffeln

Vor dem Saisonstart 2022/23 hatte der Handballverband Westfalen die Auf- und Abstiegsregelung für die neue Spielrunde festgelegt. „Wir wollen künftig wieder mit 14er-Staffeln um Punkte spielen“, erklärte der Vorsitzende der Technischen Kommission. Während der Corona-Pandemie gab es nicht nur in den überkreislichen Spielklassen keine Absteiger.

Auf- und Abstiegsregelung hat weitreichende Auswirkungen

Die verbliebene Teilnehmerschar musste auf mehr und dadurch auch verkleinerte Gruppen aufgeteilt werden. Schon vor Jahresfrist hatte der damals noch im Amt befindliche Andreas Tiemann erklärt, dass man künftig wieder zu den bewährten Regularien zurückkehren wolle. Mit Beginn der Saison 2023/24 wird der „Ausnahmezustand“ durch eine größere Anzahl von Absteigern beendet.

Für die heimischen Vereine hat die Auf- und Abstiegsregelung der laufenden Saison weitreichende, ja unumstößliche Auswirkungen. Der HTV Hemer kann die Oberliga-Rückkehr nur als Verbandsliga-Meister realisieren. Kompliziert könnte dagegen die Abstiegsfrage bei vermehrten Zugängen aus der Oberliga werden. Von den aktuell in den zwei Gruppen aufgeteilten 28 Teams könnte sich die Zahl der Absteiger von drei auf bis zu acht erhöhen. In Relegationsspielen wird dann über die genaue Zahl der Absteiger entschieden.

In den Landesligen werden 24 Absteiger gesucht

In der Landesliga wird es noch kniffliger. Bei derzeit 42 Mannschaften in vier Gruppen werden erst einmal 24 Absteiger gesucht. Für den TV Lössel bedeutet dies, dass er nach Lage der Dinge sechs Gegner hinter sich lassen muss. Aber selbst der achte Rang garantiert nicht automatisch den Klassenerhalt. Durch einen erhöhten Verbandsliga-Abstieg müsste man sich in zusätzlichen Relegationsspielen behaupten.

Ligen werden umbenannt

„Eine Änderung gibt es dennoch. Die Spielklassen erhalten wegen der besseren Vergleichbarkeit neue Namen“, erklärte Bernd Kuropka. Aus der Oberliga wird die Regionalliga. Die Verbandsliga wird in Oberliga umbenannt, und die Landesliga nennt sich künftig Verbandsliga. „Uns ist es egal, wie die Spielklasse dann heißt, Hauptsache wir steigen auf“, meinte dazu Stefan Brunswicker, Geschäftsführer von Bezirksliga-Tabellenführer Letmather TV, kurz und knapp.

