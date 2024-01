Das erwartet Hemers Handballfans am Samstag im Grohe-Forum

Hemer Der nächste „Super-Samstag“ steht beim HTV Hemer an, wobei das Spitzenspiel der Männer in der Verbandsliga im Mittelpunkt steht.

Hemers Handball-Fans dürfen sich an diesem Samstag auf einen echten Leckerbissen freuen, wobei sich der Spannungsbogen vom frühen Nachmittag bis in den Abend hinein immer weiter steigert.

Los geht es im Grohe-Forum bereits um 14 Uhr mit der Bezirksliga-Partie des HTV II gegen die Vierte des VfL Eintracht Hagen.

HTV-Frauen treffen auf Gegner auf Augehöhe

Um 16.30 Uhr tritt dann das Oberliga-Team der Frauen in Aktion. Die Mannschaft von Florian Müller empfängt den HC TuRa Bergkamen. „Grundsätzlich begegnen sich da zwei Mannschaften auf Augenhöhe“, sagt der HTV-Trainer, auch wenn seine Mannschaft als aktueller Tabellenachter momentan vier Punkte Vorsprung auf die zwölftplatzierten Gäste hat.

Damit führen die Hemeranerinnen momentan die untere Hälfte der Tabelle, in der sich alle Teams mit einem negativen Punktekonto befinden, an. „Durch den Rückzug von Minden sind wir weiter abgerutscht, als es Ende des Jahres noch schien.“ Deshalb wolle man durch einen Erfolg gegen Bergkamen wieder mehr Abstand zu der Gefahrenzone des Tabellenkellers herstellen.

Der Gegner ist für Florian Müller wahrlich kein Unbekannter. „Bergkamen hat einen wurfgewaltigen Rückraum und ist eine Mannschaft, die ihre Angriffe aus der Schnelligkeit heraus vorträgt.“ Die Vorbereitung sei durchaus zufriedenstellend verlaufen, auch wenn sich das Mittwochtraining zuletzt witterungsbedingt auf eine Videokonferenz beschränkt habe.

Personelle Situation hat sich leicht entspannt

Dafür habe sich die personelle Situation etwas verbessert. „Mit Amrei Kleinkes und Lenia Pokroppa gibt es wieder Alternativen am Kreis, und mit Lina Dorstmann ist auch eine Linkshänderin ins Team zurückgekehrt“, freut sich Florian Müller. Lediglich Louisa Silva Marques Pais fällt definitiv aus. Allerdings waren in den vergangenen Tagen mehrere Spielerinnen gesundheitlich angeschlagen. Florian Müller setzt am Samstag deshalb auch auf die HTV-Fans: „Wir wollen unsere Anhänger von Beginn an mitnehmen und uns von der Stimmung beflügeln lassen.“

Letzte Spiele: Hemer: 27:30 (A) Netphen, 36:43 (H) Ibbenbüren - Bergkamen: 29:42 (H) Dortmund, 31:24 (H) Bochum-Riemke. Hinspiel: 30:26

HTV-Männer im Top-Duell

Anschließend stehen um 19 Uhr die HTV-Männer vor ihrer großen Bewährungsprobe. Schließlich gibt Spitzenreiter HSG Gevelsberg-Silschede seine Visitenkarte im Grohe-Forum ab. Mit einem Sieg könnten die Hemeraner Verbandsliga-Handballer nach Punkten zum Tabellenführer aufschließen. „Dementsprechend motiviert sind die Jungs natürlich“, berichtet Trainer Bosko Bjelanovic, der aber gleichzeitig warnt: „Gevelsberg steht da oben nicht durch Glück, sondern weil die Mannschaft richtig gut ist.“ Gevelsberg habe einen tiefen Kader mit hoher individueller Qualität. „Im Angriff haben sie einen guten Rückraum und sind sie stark am Kreis, in der Deckung spielen sie meistens eine sehr aggressive 6:0-Deckung“, hat Bjelanovic beobachtet.

Heimvorteil als wictiger Faktor

Für Hemers Trainer könnte der Heimvorteil ein wichtiger Faktor in dieser wichtigen Partie werden. „Ich hoffe auf eine volle Halle, denn wir brauchen die Fans als achten Mann. Meine Jungs sollen durch die Zuschauer zusätzliche Energie aufsaugen und am Ende unseren Fans durch einen Sieg etwas für die Unterstützung zurückgeben.“

Letzte Spiele: Hemer: 46:16 (H) Ruhrtal, 32:29 (A) Villigst-Ergste - Gevelsberg: 27:21 (H) Volmetal, 24:23 (A) Villigst-Ergste.

