Das erwartet die Fans beim U15-Hallenmasters des SSV Kalthof

Iserlohn Bereits zum achten Mal dürfen sich Iserlohner Fußballfans am 20./21. Januar auf einen echten sportlichen Leckerbissen freuen.

„Wir präsentieren hier ein echtes sportliches Top-Produkt, von denen es in Iserlohn ansonsten außer Eishockey und Basketball ja nicht so viele gibt“, so Tobias Wolfsheimer am Freitag auf der Pressekonferenz zu den U15-Hallenmasters nicht ganz ohne Stolz.

Einige der besten Fußballer der Welt haben teilgenommen

Und da kann man ihm nur beipflichten, gibt sich doch am Wochenende 20./21. Januar erneut das „Who is Who“ des deutschen und europäischen Fußball-Nachwuchses ein Stelldichein in der Matthias-Grothe-Halle. Schließlich waren in den vergangenen Jahren bereits viele Top-Talente live vor Ort vertreten, von denen einige heute zu den besten Fußballern der Welt gehören. „Florian Wirtz von Bayer Leverkusen mit einem geschätzten Marktwert von rund 100 Millionen Euro war genauso hier zu bewundern wie der aktuell teuerste Abwehrspieler der Welt Josko Gvardiol, damals noch mit Dynamo Zagreb hier in Iserlohn, oder auch

Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund“, berichtete Tobias Wolfsheimer mit leuchtenden Augen.

15 deutsche und europäische Topclubs dabei

Bei der achten Auflage dürfen sich große und kleine Fußball-Fans dieses Mal auf folgende Proficlubs mit vielen U15-Nationalspielern freuen: RB Leipzig, Schalke 04, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, Rapid Wien, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, 1. FC Köln, Hannover 96 und Rot-Weiß Essen. Hinzu kommen noch Nachwuchsteams der heimischen Vereine Borussia Dröschede, BSV Menden, SSV Kalthof und FC Iserlohn.

Die umfangreichen Vorbereitungen des 22-köpfigen Orga-Teams befinden sich inzwischen auf der Zielgeraden. 50 Gastfamilien sind gefunden, 60 Hotelzimmer im Stadthotel und im Campus Garden reserviert, 400 Mahlzeiten für die Spieler an den zwei Tagen bei der Mensa des Märkischen Gymnasiums in Auftrag gegeben, die elf Rollen Kunstrasen bestellt und der Shuttle-Service mit vier Bullis zu Flughafen und Bahnhof organisiert.

UE und Märkisches Gymnasium unterstützen das Orga-Team

Dementsprechend ging der Dank von Tobias Wolfsheimer bereits jetzt nicht nur an die rund 60 ehrenamtlichen Helfer des SSV Kalthof – „ohne sie wäre es unmöglich für uns, nach der 100-Jahr-Feier und den Hallen-Stadtmeisterschaften das dritte Großevent innerhalb von sechs Wochen auf die Beine zu stellen“ –, sondern auch einmal mehr an die University of Europe for Applied Sciences, bei der sich erneut zehn aktuelle und sechs ehemalige Studenten engagieren. Erstmalig mit im Boot ist auch das Märkische Gymnasium Iserlohn, von dem sechs sportaffine Schüler zwischen 13 und 17 Jahren vor Ort die Organisation unterstützen.

Teil der Eintrittsgelder geht an Verein Kinderlachen e. V.

„Eine Besonderheit unseres Hallenmasters ist von Beginn an der caritative Zweck“, erläuterte Tobias Wolfsheimer, „so konnten wir den Verein Kinderlachen e. V. bei den vorausgegangenen sieben Ausgaben mit insgesamt 25.000 Euro unterstützen.“ Dementsprechend kommen auch dieses Mal von jedem verkauften Ticket zwei Euro dem Verein Kinderlachen zugute. Die Tagestickets kosten neun Euro (Erwachsene), sechs Euro (Jugendliche 7-17 Jahre). Kinder bis sechs Jahre werden um eine 2 Euro-Spende für Kinderlachen gebeten. Das Wochenendticket – im Vorverkauf auch online über eventim erhältlich – ist zum Preis von 13, ermäßigt acht Euro zu haben.

Schließlich dürfen dieses Jahr auch die Showacts nicht fehlen. „Zwar befinden sich unsere in den vergangenen Jahren äußerst beliebten Freestyle-Fußballer gerade auf Welttournee in Indien, doch wir haben Ersatz gefunden“, freut sich Wolfsheimer. „Die Zuschauer dürfen sich dieses Mal auf Auftritte der Dance4Fans-Europameister der Tanzwelt Schauburg sowie vor dem Finale am Sonntag auf die Iserlohner Voice-of-Germany-Teilnehmerin Chayane Coetzee freuen.“

