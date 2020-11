„Das Ehrenamt ist stark belastet“

Seit Wochenbeginn ruht der organisierte Vereinssport vor Ort, sofern er nicht professionell betrieben wird. Der Trainings- und Wettkampfbetrieb ist bis zum Monatsende ausgesetzt, und wie es nach diesem Lockdown ab Dezember weitergeht, vermag im Moment niemand zu sagen. Über die aktuelle Situation sprachen wir mit Günther Nülle, dem Vorsitzenden des Kreissportbundes MK.

Hatten Sie mit derart einschneidenden Maßnahmen für den organisierten Sport gerechnet?

Im Grunde schon. Es ist die richtige Entscheidung, auch wenn es natürlich schwierig ist, damit klar zu kommen. Schließlich gab und gibt es gute Hygienekonzepte und einen sehr verantwortungsbewussten Umgang der Vereine mit dem Betrieb unter Coronabedingungen. Aber wir sind ja auf der gleichen Schiene wie die Kultur oder die Gastronomie. Alle sagen, dass es bei ihnen keine Infektionsfälle gegeben habe, aber irgendwo müssen die hohen Zahlen ja her kommen. Ich denke, dass der organisierte Sport hinter den Entscheidungen der Politik steht.

Welche Sorgen und Nöte der Vereine kommen Ihnen zu Ohren?

Natürlich drohen vielen Vereinen jetzt Einnahmeverluste, weil Kurse nicht mehr stattfinden und Verträge mit Übungsleitern weiterlaufen. Aber die Vereine werden nicht allein gelassen, es gibt hier in NRW schließlich das Förderprogramm Soforthilfe Sport.

Wie sieht das konkret aus?

Wenn Vereine ihre Einnahmeausfälle bei Eintrittsgeldern oder Verkauf beziffern, können 60 Prozent der nachgewiesenen Unterdeckung in einem Drei-Monats-Zeitraum gefördert werden. Maximal geht es um bis zu 50.000 Euro.

Welche Ausfälle muss es denn mindestens geben, um überhaupt einen Antrag stellen zu können?

Es gibt keine Minimalsumme. Nur im Profisport liegt die untere Grenze bei 2500 Euro. Nachdem die Förderung in den ersten drei Ligen einer Sportart Sache des Bundes ist, kümmert sich das Land nun um die Viertligisten. Das ist beispielsweise für die Handballer des HTV Hemer interessant. Wer seine Einnahmeausfälle genau beziffern kann, hat jetzt die Möglichkeit, einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Auch wenn es einige Hilfspakete gibt: Haben Sie nicht die Sorge, dass es bei vielen Vereinen durch den erneuten Lockdown jetzt ans Eingemachte geht?

In finanzieller Hinsicht kann ich das nicht beurteilen. Mir ist klar, das jedes Spiel vor 200 oder 300 Zuschauern, das jetzt nicht stattfinden kann, ein Loch in die Kasse reißt. Und Mitglieder zahlen ihre Kursgebühren nicht mehr, weil nichts angeboten werden kann. Wichtig ist daher, dass die Soforthilfe des Landes über den Jahreswechsel hinaus verlängert wird. Eigentlich galt die Antragsfrist bis zum 15. November, aber das hilft in der aktuellen Situation natürlich nicht weiter.

Muss man Langzeitfolgen für den organisierten Sport befürchten?

Fakt ist, dass das Ehrenamt derzeit ohnehin stark belastet wird. In allen Vereinen sind die Anforderungen gestiegen, eine Phase, in der man sich einmal entspannt zurücklehnen kann, hat es schon länger nicht mehr gegeben. Daher ist zu befürchten, dass die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, weiter sinken wird. Und das wäre ein echtes Problem.

Der Schulsport läuft weiter, Vereinssport ist untersagt. Was halten Sie von der in anderen Ländern praktizierten Regelung, Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren weiter Training in der Gruppe zu ermöglichen?

Da bin ich zwiegespalten, ich weiß nicht, ob das wirklich gut funktioniert. Wichtig ist, dass der Schulsport weiterläuft und dass sich die Kinder bewegen. Auch die Schul-AGs sollten so schnell wie möglich wieder anlaufen. Und man darf ja nicht vergessen, dass Individualsport weiterhin erlaubt ist. Deshalb muss es eigentlich auch möglich sein, dass man im Hemberg-Leichtathletikstadion weiter seine Runden drehen kann.

Wie könnte nach Ihrer Einschätzung der Weg vom aktuellen Stillstand hin zum Normalbetrieb aussehen?

Ich kann mir vorstellen, dass Hallensport auch im Dezember noch nicht wieder möglich sein wird. Es wird sicher nicht so laufen, wie es noch im September oder Oktober war, man wird differenzieren müssen. Alles hängt natürlich davon ab, wie sich die Infektionszahlen in den nächsten Wochen entwickeln. Wichtig ist, dass sich die Menschen bewegen, auch wenn das Wetter vielleicht nicht so einladend ist. Dieser Lockdown ist gravierend, aber wenn es in den nächsten Monaten noch einen geben sollte, würde der Ligenbetrieb wohl überall zusammenbrechen. Ich hoffe, dass uns das erspart bleibt.