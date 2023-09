Das bietet „JUMP!“- der neue Podcast der Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. „JUMP!“ - der brandneue Basketball-Podcast der Iserlohner Kangaroos und der Heimatzeitung startet am 28.9. Das wartet in der ersten Folge.

Die Iserlohn Kangaroos und ihr Partner, der Iserlohner Kreisanzeiger, freuen sich, ihren gemeinsamen, brandneuen Podcast „JUMP!“ anzukündigen, dessen erste Folge am Donnerstag, 28. September, verfügbar sein wird. Dieser Podcast bietet allen Hörerinnen und Hörern einen exklusiven Einblick in die Welt des ProB-Basketballteams der Iserlohn Kangaroos.

In der Podcast-Reihe „JUMP!“ werden Spieler und Trainer der Iserlohn Kangaroos ihre Sicht auf die laufende Saison, die Teamdynamik und ihre gesteckten Ziele teilen. Sicherlich werden in den Podcasts auch Dinge „an den Tag kommen”, die der Fan ansonsten nicht erfährt, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Iserlohn Kangaroos. Dadurch bestehe ab sofort die Möglichkeit, die Kangaroos-Spieler und Trainer von einer anderen Seite zu erleben, während sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse auf und abseits des Basketballfeldes teilen.

„JUMP!“ gibt Einblicke in das Spielerleben in einem Podcat

Moderator Kevin Kretzler und Redakteur Christoph Schulte vom IKZ werden zusammen mit den Kangaroos-Spielern und dem Trainerteam auf deren teilweise interessanten Basketball-Karrieren zurückblicken. Die Zuhörer werden Einblicke in die härtesten Gegner, die bedeutendsten Unterstützer und die Höhepunkte ihrer Laufbahnen erhalten. Doch dieser Podcast geht noch einen Schritt weiter, denn die Profis werden auch enthüllen, was sie neben dem Basketballplatz antreibt und was für sie im Leben neben dem Sport von Bedeutung ist. Auch der Verein wird näher unter die Lupe genommen. Was macht die Kangaroos aus? Was passiert hinter den Kulissen?

Premiere feiert „JUMP!“ mit der ersten Staffel bereits am 28. September und danach wird vor jedem Heimspiel der Kangaroos eine neue Folge zur Verfügung stehen. „Zum Auftakt der ersten Staffel ist Kangaroos-Urgestein und der frischgebackene Kapitän Ruben Dahmen zu Gast. Er spricht nicht nur über seinen langen Heilungsprozess nach einer Knieverletzung und seinen derzeitigen körperlichen Zustand, sondern auch über die Herausforderungen als Anführer auf und neben dem Platz,“ verrät Kevin Kretzler schon mal das eine oder andere Detail.

„JUMP!“-Podcast auf allen Plattformen verfügbar

„JUMP!“ ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, darunter Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. „Die Iserlohn Kangaroos freuen sich darauf, ihre Fans und alle Basketball-Enthusiasten auf dieser aufregenden neuen Podcast-Reise mitnehmen zu dürfen“, so Zlata Dahmen, „folgen Sie dem ,JUMP!’-Podcast und erleben Sie hautnah, was es bedeutet, ein Teil der Iserlohn Kangaroos zu sein.“

